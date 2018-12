每晚點蠟燭！老奶奶困火場　受傷男鄰居「石膏破窗」英勇救人

▲鮑威爾的石膏居然在危險時刻派上用場。(示意圖/達志影像)



國際中心/綜合報導

美國佛州93歲的老奶奶卡布拉爾(Maria Cabral)平時喜歡在家裡點蠟燭,她家10日發生火災。鄰居鮑威爾(Altavious Powell)聞到煙味後,趕緊跑去查看狀況,由於他左手臂受傷,他便臨機一動,用上頭的石膏打破窗戶,進入後成功救出卡布拉爾。

鮑威爾的左手先前骨折,因此包著石膏,沒想到卻成為救命工具。他聞到不尋常的氣味後,先跑到奶奶家的窗戶邊,他用石膏與塑膠椅砸破窗戶,「我知道一旦拿到水管,我就能撲滅火勢。」

This is 93-year-old Maria Cabral who was rescued during a fire by her across the street neighbor, Altavious Powell. Altavious smashed windows with the cast on his broken arm to get in, find Maria and save the day. She’s at the hospital but doing ok, says family. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/SkP4uTY2jD