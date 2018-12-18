每晚點蠟燭！老奶奶困火場　受傷男鄰居「石膏破窗」英勇救人

▲鮑威爾的石膏居然在危險時刻派上用場。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

美國佛州93歲的老奶奶卡布拉爾（Maria Cabral）平時喜歡在家裡點蠟燭，她家10日發生火災。鄰居鮑威爾（Altavious Powell）聞到煙味後，趕緊跑去查看狀況，由於他左手臂受傷，他便臨機一動，用上頭的石膏打破窗戶，進入後成功救出卡布拉爾。

鮑威爾的左手先前骨折，因此包著石膏，沒想到卻成為救命工具。他聞到不尋常的氣味後，先跑到奶奶家的窗戶邊，他用石膏與塑膠椅砸破窗戶，「我知道一旦拿到水管，我就能撲滅火勢。」

This is 93-year-old Maria Cabral who was rescued during a fire by her across the street neighbor, Altavious Powell. Altavious smashed windows with the cast on his broken arm to get in, find Maria and save the day. She’s at the hospital but doing ok, says family. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/SkP4uTY2jD — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) 2018年12月11日

爬進去後，鮑威爾大喊著「你在哪裡」，接著看見卡布拉爾站在走廊，趕緊拉對方出去，「我用一隻手臂抓住她。她轉頭看我，只是說『謝謝你』。」消防人員到場後，發現沒有明顯的大火，並確定鮑威爾撲滅了大部分的火勢。

卡布拉爾的一名親戚表示，奶奶習慣每天晚上在家裡角落點燃蠟燭；卡布拉爾事後因為吸入濃煙而送醫治療。鮑威爾經過現場評估後則無大礙，他說，從他還是小男孩時，奶奶就看著他長大。

卡布拉爾的住處幾乎被燒毀，牆壁漆黑，東西掉落一地。她的兒子費爾南多（Fernando Cabral）說，母親沒有保險，生活不容易，如果不是鮑威爾出手相助，媽媽可能不會活著離開家。