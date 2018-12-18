黃背心爆發、恐攻5人喪生　波蘭外長：法國是歐洲病夫！

▲馬克宏先前針對黃背心運動發表演說，首度打破沉默。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

法國黃背心運動逐漸止息，東邊史特拉斯堡（Strasbourg）的聖誕市集11日晚間又爆發恐怖攻擊，造成5人喪生。對此，波蘭外交部長恰普托維奇（Jacek Czaputowicz）批評，法國是「歐洲病夫」（sick man of Europe），內部的問題正在傷害該地區。

法新社報導，恰普托維奇告訴波蘭地方電視台，法國是歐洲的病人，正在拖累歐洲，而波蘭則是正在閃耀，「恐怖攻擊證明法國的情況不對勁，而過去幾周的抗議活動中，總統馬克宏退出國家改革，令人難過。」

恰普托維奇又說，如果馬克宏在同一時間還在訓斥波蘭，這就不對了，當務之急應該先替自己的國家帶來秩序才對。他的這番言論，顯現出右派的「法律與公正黨」（PiS）2015年掌權後，波蘭與法國就存在緊張關係。

經歷數周的抗議活動後，馬克宏做出讓步，他10日透過電視演說滅火，宣布明年1月1日起調漲每月基本工資100歐元（約台幣3579元），此外，也會陸續實施減稅等。

▲法國史特拉斯堡聖誕市集發生槍擊，總統馬克宏前往致意。（圖／路透）



然而，國內並未停止動盪。29歲阿爾及利亞裔法國公民薛卡特（Cherif Chekatt）11日持槍攻擊路人，還高喊「真主至上」，13日被警方擊斃；亡者包含一名波蘭國民，因為傷勢過重喪生。薛卡特的父親說，兒子是ISIS的支持者。

馬克宏近期一直批評波蘭具有爭議的改革方式；歐盟則稱，這對司法獨立構成威脅。不過，馬克宏2017年上任前，波蘭就曾取消與法國空中巴士達成數十億歐元的協議，兩國關係也走向谷底。

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