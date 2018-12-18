解決爛攤！梅伊宣布下月表決脫歐協議　「只有兩選項」施壓議員

▲梅伊宣布表決脫歐協議日期。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）在當地時間17日前往歐盟峰會協商脫歐事宜，會後她指出，將重新安排國會1月7日針對脫歐協議草案進行辯論，並在1月14日當週開始表決。梅伊也承諾，會取得歐盟額外保證，希望藉此突破脫歐面臨的僵局。



梅伊宣布新的投票日期時也提到，歐盟已經清楚保證，愛爾蘭的邊界問題不是用來困住英國的陰謀，且會避免採取應邊界措施，她也希望在未來幾周內獲得歐盟額外的政治與法律保障。梅伊向國會議員呼籲，「現在距離英國離開歐盟只剩下14週，我知道許多國會的成員都很擔心此事，我們必須要盡快做出決定了」。

英國正式脫歐的期限是明年3月29日，距今只剩下100多天，但是英國國內對此仍有各式分歧意見，部分議員指控梅伊利用期將到來的壓力，迫使已經嚴重分裂的國會支持脫歐協議，接下來在1月中舉辦的表決，議員們可能要面臨支持梅伊版協議草案，或是無協議脫歐兩種選擇。

不過，主要反對黨工黨領袖柯賓仍表示，將會針對梅伊延後脫歐協議表決一事，發動「象徵性」的不信任投票案，預計會在當地時間18日發動，「我們對於首相已無信心，因為她無法讓議會對於脫歐協議進行有效直接的投票」。他還表示，議員們還要再等一個月才能對於脫歐協議表達意見，這事讓人無法接受的事情，「首相帶領整個國家陷入混亂」。

BBC分析，這項不信任投票案比較聚焦在梅伊本身，並非整個政府，雖然說就算投票過關，也無法對梅伊的首相之位造成影響，但卻會是另一個相當尷尬的結果。梅伊所屬的保守黨同志在上周對她發動不信任投票，雖然最後梅伊以200對117票贏得勝利，但仍顯示黨內對她的反對聲浪逐漸提高。

隨著脫歐協議逐漸演變成「爛攤子」，反對意見越來越多，梅伊仍堅定呼籲，希望國會接納協議以脫離歐盟，並拒絕外界呼籲的「第2次公投」，或是不同選項脫歐等等。她在演說時也提到，「只有達成協議或完全放棄脫歐，才能避免無協議的情況。」