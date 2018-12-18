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札幌爆炸案致42人受傷　疑120個消臭噴霧罐起火引爆

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▲▼北海道札幌市居酒屋驚傳爆炸。（圖／路透）

▲北海道札幌市居酒屋驚傳爆炸。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

北海道札幌市豐平區一家居酒屋16日晚上發生爆炸事件引發大火，建築物也應聲倒塌，不僅波及周遭至少20棟建築物和26輛汽車損壞，共有42人受傷送醫，其中1人臉部燒灼，傷勢嚴重。警方初步調查發現，起火地點應在居酒屋隔壁的房地產仲介公司，室內堆放120個除菌消臭用的噴霧罐，員工疑似打開熱水器產生火花而引爆。

▲▼北海道札幌市居酒屋驚傳爆炸。（圖／路透）

根據《日本放送協會》（NHK）報導，事故地點為居酒屋和房仲公司祖用的木造建築。事件發生之前，一名房仲公司職員疑似打開120個除菌消臭噴霧，氣體溢出，後來為了洗手打開熱水器開關，隨即引發爆炸。爆炸直接波及隔壁的居酒屋，整棟建築物起火燃燒。

報導指出，爆炸發生時1、2樓約有40名客人及5名員工，由於當時正值日本年終餐會，店內客人眾多，受影響的情況嚴重。一名居酒屋店員表示，發生爆炸後，2樓地板崩塌，不少客人直接摔落到1樓，店員緊急疏散後仍有幾名客人在2樓因起火無法離開，情急之下選擇跳窗逃生。

▲▼北海道札幌市居酒屋驚傳爆炸。（圖／路透）

據了解，噴霧罐由靜岡市的廠商製作，內含有可燃性瓦斯二甲醚，該廠商每個月都會寄送30罐到房仲公司。爆裂物研究專家、東京大學教授土橋律表示，從事故現場影片來看，火勢延燒範圍廣，推論因為室內有大量可燃瓦斯，如果打開熱水器開關就有火苗產生，因此點燃室內氣體導致爆炸，甚至震破遠處的窗戶玻璃。

▲▼北海道札幌市居酒屋驚傳爆炸。（圖／路透）

由於噴霧罐在出廠前都會經過測試，證實即使用打火機點燃也不會發生爆炸，目前總務省消防廳和災難管理機構仍持續勘驗現場狀況，盡可能蒐集更多資訊，釐清事故發生的真相。

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關鍵字：日韓要聞,北海道札幌,居酒屋,爆炸

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