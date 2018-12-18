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盤前／台股震盪觀望　內資主導力道漸強

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

昨（17）日台股雖不畏美股下挫，跟隨亞股由黑翻紅上漲，但指數橫盤整理、且成交量能卻創新低，如今美股又再度重挫，法人認為，本周四Fed利率前夕，股市多空持續觀望縮手，短線量縮格局不變，台股依舊會區間整理...

今（18）日盤勢分析

分析師指出，就日線來看，指數仍力守5日線，量價呈現價穩量縮的走勢，顯示盤面對本周聯準會利率會議呈現觀望態度，台北股市目前在外資未見翻多的狀況下，將處於區間震盪格局；但由於今日的5日、10日線有機會出現黃金交叉，因此短期均線若未跌破，盤勢仍舊有機會維持偏多走勢。

另外，年底將屆，接下來在外資放假，內資掌控的局面下，12月在作帳氣氛濃厚，整體走勢仍有機會為多方掌控，內資仍是台股目前資金要角，而近期強勢股包括散熱模組、車用電子等族群都有續強表現。若短線若國際上未再出現較大變數，指數仍有機會維持反彈走勢，展開封關前的行情，且若國際股市不再重挫，行情有機會延續至明年1月中。

12月17日台股盤勢

不畏美股上週下挫，亞股昨日展現韌性，日、韓及香港股市早盤都上漲，台股開盤雖小跌11.49點震盪，但因股王股王大立光吹起反攻號角，指數不久後也由黑翻紅，一度站上9800點。集中市場加權指數終場收9787.53點，僅小漲13.37點，漲幅0.14%，而因外資即將放假，今日成交量也只剩新台幣779.4億元。指數最低為9733.98點、最高到9826.88點。三大法人齊賣台股，合計賣超22.41億元，其中以自營商合計賣超金額最高，外資因放假賣超金額稍減緩。

12月17日美股盤勢

市場對經濟成長的疑慮拖累美股重挫，三大指數全都下跌逾2%，道瓊工業指數收跌507.53點或2.11%，報23,592.98點；標普500指數收跌54.01點或2.08%，報2,545.94點；那斯達克指數收跌156.93點或2.27%，報6,753.73點。

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關鍵字：盤前,台股,大盤,加權指數,美股,股市,亞股

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