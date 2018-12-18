73萬台灣人赴海外工作討生活　逾5成去大陸奪冠、東南亞排第2

▲根據統計，106年國人赴海外工作人數達73.6萬人，續創歷史新高。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處最新統計出爐，去（2017）年國人赴海外工作人數達73.6萬人，年增1.1%，續創歷史新高，其中赴海外工作地區又以大陸最受青睞，而東南亞及美國則排名第2、3名。

主計總處最新發布「106年國人赴海外工作人數統計結果」，去年赴海外工作人數達73.6萬人，年增1.1%，續創歷史新高水準。另觀察赴海外就業者年齡別，未滿 30歲者從2012年以來持續增加，達14萬7000人，占比20.0%，年增1.0%；30至49歲者達35萬8000人，占比48.6%，年增1.9%，近幾年維持在35餘萬人；50歲以上者23 萬1000人，占比31.3%，年增0.1%，增幅持續減緩。

觀察近10年來國人赴海外工作的人數，除了2011年、2015年受景氣影響，其他年份人數持續走上坡，2009年人數達66.2萬人，2013年正式突破70萬人關卡，去年同步成長至73.6萬人。主計總處官員表示，國人遠赴海外求職人數逐年增加，但國內就業人數也穩定增加，並沒有明顯變化，因此不能以海外工作人數增加而認定人才流失情況更加嚴重。

若以教育程度別分，大專及以上程度者54萬6000人或占74.2%，較2016年續增0.8個百分點，較2009年增7.3個百分點，不過占我國專上程度就業者的比率則由2009年10.2%降至9.6%，主因這段期間高教人口比率增8.7個百分點。

觀察國人赴海外工作的國家，2017年國人赴海外工作國家（地區）以大陸（含港澳）有40.5萬人、占比達55%最高，東南亞則有10.9萬人，占比14.8%，美國10.1萬人，占比13.7%，三者合占8成4。值得一提的是，2017年國人赴中國大陸工作的人數雖然有40.5萬人，不過已連續4年減少，創下2008年以來新低。