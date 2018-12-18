川普推特語錄／當民主黨人說沒圍牆也有安全　記住他只是一名政客

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普17日在推特針對健保問題說，歐巴馬健保的自付額太高，導致對於一般民眾來說根本沒用，現在他們有機會跟民主黨合作，共同提出一個更好的健保法案！此外，他也針對邊境問題再次批評民主黨，酸說：「民主黨人說沒有高牆我們也能有邊境安全，記住他不過又是一個政客而已。」

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▼任何時候只要你聽到一個民主黨人說，沒有邊境圍牆我們也能有很好的邊境安全時，記住他不過又是一個遵從政黨路線的政客而已，應該是時候該讓我們每年節約數十億美金了，同時也是時候該讓我們擁有更好的安全和控制。

▼令人難以置信的是（在我們）擁有強大財力且幾乎沒有通膨的同時，我們的外界（其他各國）都炸開鍋了。巴黎在燃燒，中國在走下坡，美聯儲則在考慮加息，取得勝利吧！

▼歐巴馬健保帶來的自付額是如此高，因此實際上完全沒有任何用處！還深深地傷害了許多家庭。我們現在有機會，跟民主黨合作提出一個更好的健保法案！一個確定的最高法院判決，將為美國人帶來偉大的健保結果！