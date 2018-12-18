韋氏辭典2018年風雲字Justice　川普推特引領反思熱潮

▲justice一詞在2018年不斷引起人們反思。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國知名的《韋氏大辭典》（Merriam-Webster）17日公布2018年度字彙，總編索克洛斯基（Peter Sokolowski）說，今年的風雲字彙是justice（正義）。這一詞彙的因為川普在推特上的使用，而大幅提升它的搜尋次數，無論是針對金卡達珊的訪問或是柯恩的司法調查。

根據《美聯社》報導，索克洛斯基表示，相對2017年而言，今年度搜索jutice的人數增加了74%，該網站每月頁面瀏覽數超過1億人次，近50萬個條目，「我們並非在編輯，而是查看了數據後對這個詞感到驚訝。人們整整一年都在考慮這個詞。」

該詞彙由拉丁語而來，古英語在法律體系上有law（法則）、fair（公平）與right（權利），卻沒有justice一詞。索克洛斯基說明，「這並非巧合，justice來自12世紀，緊挨著諾曼人入侵英格蘭，同時帶入他們的語言，古法語，也就是當時的拉丁與版本；法國人將他們的法律與政府制度強加於受到征服的人們，這導致現今所有英語法律名詞都是拉丁文，「我們採用的法律體系為我們帶來jutice這個詞。」

順道一提，英國《牛津辭典》（Oxford Dictionaries）2018年度代表字彙是toxic（毒害），Dictionary.com選出的則是misinformation。