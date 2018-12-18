23年只賣一樣產品每月賺破億　上市後身價有望漲至422億

▲ 公牛集團創辦人阮立平 。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

在大陸說到家中插座，很多人首先想到的品牌，可能要屬公牛了，公牛在大陸可說是插座第一品牌，據公牛集團招股書中的消息顯示，公牛集團的2017年營收就超過了72億元（人民幣，下同），淨利潤達12.85億元，平均每月淨賺超1億，還出口到全球30多個國家地區，成為了行業裡的龍頭企業。

丟掉鐵飯碗轉行做插座

綜合陸媒報導，阮立平出生在浙江慈溪古窯，他最早的志向是做一名工程師，所以就考入了武漢水利電力大學機械工程系。大學畢業後，他進入水電部杭州機械研究所工作，這也是一份鐵飯碗，十年的工作慢慢培養了他認真鑽研的習慣。

阮立平在工作期間就常常做一些小生意，賣過豬肝、核桃、草莓。而至於插座生意，也是因為很偶然的機緣，在親戚的帶動下才接觸到的。

上世紀80年代末，慈溪湧現了幾百家插座家庭作坊，形成全國有名的插座生產基地。阮立平家鄉的很多親戚朋友都跨入了這一行，他們沒有錢投資生產，就拿著別家作坊生產的插座樣品到全國各地去推銷。當時慈溪交通不便，要到其他地方，杭州是必經之地，所以阮立平的職工宿舍成了接待弟弟等親友中轉站，他自己也幫忙推銷。

當時阮立平的親友們就是做著插電銷售的生意，而阮立平在接觸到這些插座之後，發現市場上的大部分插座質量都太差了，十個有三四個是壞的，做技術的阮立平邊幫客戶修插座，也慢慢發現這插座構造其實很簡單。

正是在這樣的情況下，作為大學生出身的阮立平看不下去了。行業秩序的混亂、不過關的產品質量，都催生了他走向插座製造的這條道路上。幾年後，阮立平決定下海經商，於是就回到了老家慈溪開始了創業。

1995年，阮立平辭去了鐵飯碗，拿著向父母、親友貸到的2萬元，創辦了公牛電器公司，一頭鑽進了插座的領域裡；而因為當時塑膠原料的價格是一噸1.8萬元，所以他和弟弟只得合夥批發別人的零配件來做，對零配件質量把關。

阮立平親自設計出第一款產品並投入生產，「公牛」的品牌從此誕生，「那時喜歡打籃球，1995年那會兒芝加哥公牛隊正是如日中天的時候，所以公牛的名字就這麼來的。」

在公司成立初期遇到了很大的困難，阮立平因為對產品質量的高要求，遭到周圍同行的取笑：把產品做那麼好，用不壞，你的產品以後賣給誰啊。

不過，主打「用不壞的插座」概念，公牛品牌取得了巨大的成功。消費者早已受夠了當時市面上氾濫的偽劣產品，公牛插座雖然價格比別家貴了一倍多，但使用安全，品質有保證，讓大家願意多花錢購買，公牛很快建立了口碑。

2008年，在已經成為插座行業老大很多年之後，公牛電器開始進入牆壁開關領域，並很快成為了行業裡的第一；後來，公牛電器又相繼進入LED基礎照明、數位配件領域。

阮立平稱自己進入這些領域並非盲目。

比如開關，公牛電器只做牆壁開關，LED燈也只做用戶裝修時必須由電工來安裝的基礎照明燈，那些吸頂燈、檯燈以及其他裝飾性的燈具，都不在公牛電器的考慮範圍之內。至於數碼配件，更不是什麼都做，公牛電器做的只是數據線、充電器等和用電強相關的配件。

而在房地產、金融等行業火熱之時，阮立平也抵禦住誘惑，專注於自己熟悉的實體行業，最終收穫了不錯的長期回報。

▼ 即使公牛擴大業務，但仍謹守最熟悉的插座行業。（圖／翻攝自pixabay）

小米做插座 激起公牛競爭

一個企業家要想真正把一家企業做好，危機感是無處不在的。除了每天保持著警惕的心理之外，管理者還要形成一種創新的思維，只有這樣才能不懼行內外的對手，在競爭中取勝。

對於阮立平來說，小米的出現就剛好就給了他這樣的機會，因為有了對手的刺激，他才能更好的開發出新的產品，迎合年輕人的需求；從製造走向「智」造，而不是一味的傻傻的堅持著自己的「工匠精神」。

小米在獨立做插座之前，曾經想要跟公牛合作，但阮立平說，公牛的原則是從合作夥伴那裡學不到東西的話，是拒絶合作的。

於是2015年，被拒絶了的小米也只能自己出手，推出了極受年輕人歡迎的USB插座，短短的3個月內銷量就達到了百萬隻。

沒有被同行業的插座所趕超，如今卻來了個行業外的攪局者。為了保持住自己的行業老大的位置，公牛也開始尋求起了轉型，開發出了不止一面的魔方USB插座，還獲得了2017年德國iF設計大獎。

而對公牛進軍數位配件市場，做出轉型進軍互聯網的決定，阮立平也曾表示要感謝小米，小米插座的出現讓公牛對用戶定位有了更清晰的瞭解和市場啟發。

如今歷經了23年壯大的公牛集團終於要上市了，根據大陸證監會公開的公牛集團IPO招股書申報稿，本次擬發行不超過6000萬股，占發行後總股本不低於10%，擬募資48.86億元。

上市前創始人阮立平、阮學平兄弟持有公牛集團95.876%的股份。如果按照招股書公佈的估值標準簡單計算，作為創始人的阮立平和他的兄弟也將因為公牛的上市而身價大漲，約有422億元。