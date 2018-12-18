　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

23年只賣一樣產品每月賺破億　上市後身價有望漲至422億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 公牛集團,插座,阮立平 。（圖／CFP）

▲ 公牛集團創辦人阮立平 。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

在大陸說到家中插座，很多人首先想到的品牌，可能要屬公牛了，公牛在大陸可說是插座第一品牌，據公牛集團招股書中的消息顯示，公牛集團的2017年營收就超過了72億元（人民幣，下同），淨利潤達12.85億元，平均每月淨賺超1億，還出口到全球30多個國家地區，成為了行業裡的龍頭企業。

丟掉鐵飯碗轉行做插座

綜合陸媒報導，阮立平出生在浙江慈溪古窯，他最早的志向是做一名工程師，所以就考入了武漢水利電力大學機械工程系。大學畢業後，他進入水電部杭州機械研究所工作，這也是一份鐵飯碗，十年的工作慢慢培養了他認真鑽研的習慣。

阮立平在工作期間就常常做一些小生意，賣過豬肝、核桃、草莓。而至於插座生意，也是因為很偶然的機緣，在親戚的帶動下才接觸到的。

上世紀80年代末，慈溪湧現了幾百家插座家庭作坊，形成全國有名的插座生產基地。阮立平家鄉的很多親戚朋友都跨入了這一行，他們沒有錢投資生產，就拿著別家作坊生產的插座樣品到全國各地去推銷。當時慈溪交通不便，要到其他地方，杭州是必經之地，所以阮立平的職工宿舍成了接待弟弟等親友中轉站，他自己也幫忙推銷。

當時阮立平的親友們就是做著插電銷售的生意，而阮立平在接觸到這些插座之後，發現市場上的大部分插座質量都太差了，十個有三四個是壞的，做技術的阮立平邊幫客戶修插座，也慢慢發現這插座構造其實很簡單

正是在這樣的情況下，作為大學生出身的阮立平看不下去了。行業秩序的混亂、不過關的產品質量，都催生了他走向插座製造的這條道路上。幾年後，阮立平決定下海經商，於是就回到了老家慈溪開始了創業。

1995年，阮立平辭去了鐵飯碗，拿著向父母、親友貸到的2萬元，創辦了公牛電器公司，一頭鑽進了插座的領域裡；而因為當時塑膠原料的價格是一噸1.8萬元，所以他和弟弟只得合夥批發別人的零配件來做，對零配件質量把關。

阮立平親自設計出第一款產品並投入生產，「公牛」的品牌從此誕生，「那時喜歡打籃球，1995年那會兒芝加哥公牛隊正是如日中天的時候，所以公牛的名字就這麼來的。」

在公司成立初期遇到了很大的困難，阮立平因為對產品質量的高要求，遭到周圍同行的取笑：把產品做那麼好，用不壞，你的產品以後賣給誰啊。

不過，主打「用不壞的插座」概念，公牛品牌取得了巨大的成功。消費者早已受夠了當時市面上氾濫的偽劣產品，公牛插座雖然價格比別家貴了一倍多，但使用安全，品質有保證，讓大家願意多花錢購買，公牛很快建立了口碑。

2008年，在已經成為插座行業老大很多年之後，公牛電器開始進入牆壁開關領域，並很快成為了行業裡的第一；後來，公牛電器又相繼進入LED基礎照明、數位配件領域。

阮立平稱自己進入這些領域並非盲目。

比如開關，公牛電器只做牆壁開關，LED燈也只做用戶裝修時必須由電工來安裝的基礎照明燈，那些吸頂燈、檯燈以及其他裝飾性的燈具，都不在公牛電器的考慮範圍之內。至於數碼配件，更不是什麼都做，公牛電器做的只是數據線、充電器等和用電強相關的配件。

而在房地產、金融等行業火熱之時，阮立平也抵禦住誘惑，專注於自己熟悉的實體行業，最終收穫了不錯的長期回報。

▼ 即使公牛擴大業務，但仍謹守最熟悉的插座行業。（圖／翻攝自pixabay）

▲飯店,電梯,電梯樓層,插座,西班牙飯店,飯店,坐浴盆,馬桶。（圖／翻攝自pixabay）

小米做插座　激起公牛競爭

一個企業家要想真正把一家企業做好，危機感是無處不在的。除了每天保持著警惕的心理之外，管理者還要形成一種創新的思維，只有這樣才能不懼行內外的對手，在競爭中取勝。

對於阮立平來說，小米的出現就剛好就給了他這樣的機會，因為有了對手的刺激，他才能更好的開發出新的產品，迎合年輕人的需求；從製造走向「智」造，而不是一味的傻傻的堅持著自己的「工匠精神」

小米在獨立做插座之前，曾經想要跟公牛合作，但阮立平說，公牛的原則是從合作夥伴那裡學不到東西的話，是拒絶合作的。

於是2015年，被拒絶了的小米也只能自己出手，推出了極受年輕人歡迎的USB插座，短短的3個月內銷量就達到了百萬隻

沒有被同行業的插座所趕超，如今卻來了個行業外的攪局者。為了保持住自己的行業老大的位置，公牛也開始尋求起了轉型，開發出了不止一面的魔方USB插座，還獲得了2017年德國iF設計大獎

而對公牛進軍數位配件市場，做出轉型進軍互聯網的決定，阮立平也曾表示要感謝小米，小米插座的出現讓公牛對用戶定位有了更清晰的瞭解和市場啟發。

如今歷經了23年壯大的公牛集團終於要上市了，根據大陸證監會公開的公牛集團IPO招股書申報稿，本次擬發行不超過6000萬股，占發行後總股本不低於10%，擬募資48.86億元。

上市前創始人阮立平、阮學平兄弟持有公牛集團95.876%的股份。如果按照招股書公佈的估值標準簡單計算，作為創始人的阮立平和他的兄弟也將因為公牛的上市而身價大漲，約有422億元

ET快訊
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,插座,電器,公牛

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

受iPhone啟發放棄百萬年薪創業　「無屏電視」銷售額破億居全球第一

在京東崛起後跳槽阿里　他所到之處讓公司營收翻漲7倍

網紅泡麵餐廳難逃「見光死」　從月入40萬到倒閉只花2個月

創業賣廢紙被黑道威脅　女首富還曾被批「血汗女老闆」

懷才不遇文藝工程師苦六年　這款APP讓他翻身當副總

手機市場吹寒風　科技大廠爆欠薪　老闆還被諷「過氣」

他揪23人集資2萬元創業　今成營收破兆電器龍頭

三星長公主身價上億穩居韓國女首富　遭家暴為離婚損失逾2億

科技股暴跌首富易主　許家印超越馬雲再登頂　

巧克力夫人八十歲高齡創業　精研半世紀成國際級顧問

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

台股11月回穩　券商獲利增2倍重回軌道

鴻海旗下永齡基金會攜手默克　推動生醫新創加速器

東南亞家事移工調薪　勞動部：等各國提漲幅及理由後討論

提前賀歲！證交所特製豬年紅包袋　20日起限量索取

聞豬色變！網購包裏成防疫重點　貨運承攬業：加強內含物抽驗

孝子撞法拉利賠不起　前金融金童開砲推「超跑條款」賠償設上限

捷克加入抵制華為行動　官方發聲明警告電信商

核三故障檢修減少發電　全靠燃煤及燃油的重污染機組救援

推雙語遭批是考試思維　國發會：熟練切換才能讓台灣國際化

推特被爆資安漏洞個資有外洩疑慮　股價下挫逾7％

企排／本週上半季最終戰　台電男女排續保開季不敗

台股11月回穩　券商獲利增2倍重回軌道

李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了

非洲豬瘟「民間版懶人包」爆紅！一張圖秒懂前因後果...副總統也轉發

每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

財經熱門新聞

賣插座每月賺1億　上市後老闆身..

付一輩子勞保　3種情形領不到錢

73萬國人赴海外工作　最愛去這..

大同危機　老謝：小股東畢生積蓄..

找工作看過來！中華郵政明年招募..

土銀推美元優惠定存　享短期高利

影／華映重整　聯華氣體停止出貨..

小資族免所得稅　財部臉書開獎

跟台積電拚！美光徵才　月薪46..

網路遊戲載明警語元旦新法上路

台指期跳空開跌逾70點回測97..

華映償債計畫　銀行團有異見

蘋果陣營告高通　求償2776億..

Godiva也賣咖啡　全球將展..

更多熱門

相關新聞

大陸女性奢侈品消費力　居全球之冠

女人到底有多會買？而全世界最會買的女人都來自哪裡？答案是中國大陸。根據瑞士寶盛銀行集團（Bank Julius Baer & Co.）公布的《亞洲財富報告》（Wealth Report Asia），中國在全球整體的奢侈品消費市場占比約30%，女性更占了其中一半，未來也將持續穩定增加。

狗鼻抗豬瘟　11個月聞出4000陸肉

中日舉行第10次海洋磋商

波音：中國未來20年需要7690架新飛機

小英召集豬瘟會：大陸疫情失控！一包香腸摧毀台灣產業

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面