未来世界搭車不用掏錢包　叫車軟體可漫遊





文／特約撰述 福澤喬

到底TAXI的中文是稱為「出租車」好，還是「計程車」好呢？這個問題困擾我很久，如果從現在出行經濟發展的方向來看，「出租車」似乎比「計程車」更能夠有效傳達這個行業的核心服務項目。「出租車輛滿足客戶需求」才是重點。不久在日本搭出租車可能連錢都不用花，只要透過特定的叫車APP就可以搭上免費出租車，任意在東京都內往返，因為有人會搶著幫你付錢。甚至還可以用台灣的叫車APP在日本叫車，連電子支付都幫你設想好，這麼貼心服務的背後，有個悲慘的事實，因為日本出租車業者早已經感受到企業寒冬將至。

業界大風暴 無人出租車正式營運

第一波的寒流，是日本國內各式各樣的手機叫車APP紛紛出籠，有些來自出租車業者個別開發的，也有些是新創公司研發整合不同出租車公司的，雖然當UBER搶攻日本市場的時候，出租車業者同仇敵愾聯手把UBER 的勢力打壓下來，但是緊接著第二波的寒流又刮了起來，AI人工智能以及無人駕駛技術的飛快進步，業界預測2019年將會在日本街頭出現正式營運的無人出租車。一旦AI無人出租車開始營運，現在的出租車業界的規則將會被顛覆，這也是為什麼日本出租車業者從2018年開始動作頻頻，不論大小城市的業者們，合縱連橫卻又彼此勾心鬥角，每個人都想要搶先一步找到新的商業模式，獨領風騷。

司機成了綜藝掛 為了生存沒辦法

這些出租車公司真的都都各顯本領，各出奇招。有人推出標榜「黑子出租車」的服務，司機就像歌舞伎表演中負責換道具的「黑子」們，從上車到下車，他們不說一句話，讓乘客不用在乎他們的存在。這對於受不了每次搭車都會遇到愛聊天司機的乘客來說，絕對是個天大的福音。除了黑子司機之外，還有忍者司機、SP保鑣司機或是幽靈司機。但是這些做法，頂多增加了搭車的娛樂效果，對於提高營業額的貢獻不大。

注意力商人 讓廣告主幫乘客付車資

於是日本最大的網路媒體公司DeNA開發出了一套叫車系統MOV，這套系統重新解構了出租車公司與乘客之間的關係，DeNA讓「出租車」成為平台，「乘客」成為流量，而「廣告主」則是支付平台運載流量的金主。於是「0 元出租車」就這麼形成了。從現在開始到2018年12月31日為止，只要在東京都23區內使用MOV叫車，就可以免費搭乘50輛由日清食品贊助廣告的「0元出租車」。DeNA的執行董事中島宏還說這不是一次性的活動，2019年會持續找不同的贊助商使用這項新的廣告服務。

出租車開發新客層 跨國叫車也方便

除了「0元出租車」之外，未來這些叫車APP還會結合訂餐廳APP，只要透過特定的APP預約餐廳，在指定時間、地點，出租車會把客人載送到餐廳用餐，當然這筆費用也是包含在餐廳的廣告費用當中，當然客人也不用付出半毛錢。「我們希望藉由這些方式，接觸到過去不會搭出租車的客人」，DeNA的中島宏認為這樣的做法，不但可以讓出租車業者開發出新的客源，對於營業額也能有一定的保障。

還有些業者的叫車APP可以跨國漫遊，日本大和自動車交通就與台灣大車隊合作APP系統互通，讓日台兩邊的乘客都可以使用熟悉叫車APP跨國漫遊叫車，甚至使用電子支付結帳，以後你在東京可以使用台灣大車隊的叫車APP叫車，相信可以解決很多台灣人到日本旅行遇到最大的困擾。