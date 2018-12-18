瘋電影／廁所：一個愛情故事　印度女人需日出前上廁所

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢，剛開始還覺得男主角不夠帥，後來就不會了，完整敘述環境背景人物性格，真心了解印度這個國家有如此沉重的宗教文化包袱，知識不普及是最大問題，真人真事使得電影更加有意義，也讓全世界人了解了，去印度要是感覺到髒，其來有自。

難以想像人口如此眾多的國家，竟然到目前為止還有一半的家庭，沒有廁所，寶來塢蓬勃的電影工業，光鮮亮麗的影視環境，背後卻是一個極其落後的國家，所以每個工業想要進步，並非靠政府才能前進。

這是一部很有意義的電影，難怪在印度會大賣，估計會進戲院的印度觀眾都是受教育的，容易引起共鳴。

片 名：廁所：一個愛情故事

英文名稱： Toilet - Ek Prem Katha

類 型：劇情、愛情

上映日期：2018-12 -07

片 長：153分鐘

導 演：欽納萊恩辛Shree Narayan Singh

演 員：《辛格麻煩大》阿克夏·庫馬, 印度電影觀眾獎 最佳新演員布米·佩德內卡爾, 《偶滴神啊》亞努潘·卡爾

國 家：印度

語 言：印度語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

「沒有廁所，離婚吧？！」

「如果你自己不先改變，什麼都不會改變！」

單純的未婚王老五-凱夏夫，遇上了開朗豪爽的性格女子潔雅，一下就天雷勾動地火，迅速閃婚結為夫妻。殊不知新婚之夜後，潔雅發現原來凱夏夫家中沒有廁所，還被眾人訕笑是她小題大作。一個廁所竟成了兩人婚姻裡最大問題，最終潔雅無法忍受，憤然離去，除非在家裡設置廁所馬桶。為了挽回美人心，凱夏夫該如何接招，讓潔雅重新愛上他，他將掀起一場廁所大戰，讓傳統落後的村莊展開衛生新革命。

故事背景設定在馬圖拉附近兩個村落，電影用諷刺詼諧的角度探討印度習慣公然如廁，家中無廁所的傳統陋習。

▲傳統的父親男尊女卑的歧視相當嚴重。

▲沒有想到印度鄉村的女人是沒有廁所可以使用的。

▲印度慶典視覺有許多趣味性。



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