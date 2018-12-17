網路遊戲需載明警語　元旦新法上路

▲避免網路遊戲引起消費糾紛，元旦起新法上路，要求業者在遊戲頁面載明相關警語。（圖／示意圖／資料照）

記者馮建棨／綜合報導

2018即將結束，明年元旦開始多項新法將上路，其中連線遊戲過去引起多起消費爭議，明年起規定業者應於遊戲官網、登入頁面或購買頁面等明顯處公告相關重要資訊，希望藉此解決問題。

明年元旦開始，有多項法規將有調整，像是網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項、歡迎台商回台投資行動方案、啟動小型企業創新研發計畫(SBIR)線上申請作業、修正「應施檢驗3C二次鋰行動電源等五項商品之相關檢驗規定」、「汽車點菸用電源供應器」列為應施檢驗商品及修正「應施檢驗車用數位攝影機等商品之相關檢驗規定」。

經濟部表示，為了解決消費爭議，增加規定要業者在遊戲官網、登入頁面或購買頁面等明顯處公告相關重要資訊，像是機會中獎商品資訊與警語、未成年人消費的退費處理流程與警語、遊戲停止營運訊息等。

另外新法還明定消費者的支配權僅限於遊戲服務範圍內，避免消費者私下交易、共用帳號等可能暴露自身權益風險的個人行為。在新法上路後，工業局亦將以政令宣導函公告，亦將持續規劃說明會週知業者，使業者落實新修正條文。

▲▼避免網路遊戲引起消費糾紛，元旦起新法上路，要求業者在遊戲頁面載明相關警語。（圖／資料照）