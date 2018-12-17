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華映提10年償債計畫　銀行團有異見

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▲面板大廠華映。（圖／資料畫面）

▲面板大廠華映。（圖／資料畫面）

財經中心／台北報導

銀行團今（17）日與華映開債權人會議，據了解，華映在會中提出一套10年的債權重整計畫，並針對聯貸案、和自貸案做不同還款規劃；但債權行對華映10年償債期間，利率僅0.5~1%過低而不同意，根據了解，銀行強調，目前華映內部也是一團混亂，沒有提出銀行滿意的計畫，所以目前暫時沒有結論。

金管會銀行局統計，截至11月底，共有14家銀行有華映、綠能辦理授信，總計授信餘額為新台幣169億元。其中有擔保授信為114億元，約占67%；無擔保授信為55億元，約占33%。

其中台銀主辦67.5億元聯貸案部分，包含華銀、合庫、台企銀等參貸銀行參與，今日召開債權人協商會議。根據了解，華映規劃一套10年的償債計畫，且利率僅再0.5%～1%之間，且會處份擔保品─龍潭廠中的4.5代廠、但保留6代廠繼續營運，也有銀行提出，要求連帶保證人林郭文艷，須提出財產清單加強擔保。

據透露會議中主要討論三母公司華映大陸子公司的債務，據了解，經濟部工業局有拜託會計師馬國柱處理，該會計師有處理過茂德經驗，有請他們去了解整個華映帳務。

自貸案部分，因多屬無擔保債權，華映提出，無擔保債權5000萬以下華映償還一成；債權5000萬元以上的債權人，則可以選擇「以債作股」或僅能拿回1成資金；但多數銀行都不願意以債作股。

華映昨（16）日發生了楊梅、龍潭兩廠無預警停工，讓銀行團更為謹慎。銀行團表示，目前華映尚無提出讓銀行接受的計畫，銀行更不可能接受以債作股的計畫，但是下一次協商，仍要由台銀規劃。

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關鍵字：華映,綠能,銀行團,台銀,聯貸案

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