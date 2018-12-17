影／東森購物、草莓網規劃上市　打造跨境電商國際化版圖

記者林淑慧／台北報導

東森集團今年5月併購草莓網後，在跨境電商佈局已現成效。東森國際董事長廖尚文今（17）日表示，東森購物今年前11月營收達150億元，較去年同期成長45%，獲利情況不錯，集團也有掛牌上市的規劃，目標成為台灣跨境美容保養的領導電商。

東森國際今天下午假證交所舉行法人說明會，由董事長廖尚文率領經營團隊，報告今年度營運成果與集團近期發展概況。由於集團近年加速O2O發展腳步，其國際化佈局的未來走向，也成為在場法人的關注焦點。

▲東森國際董事長廖尚文表示，自然美、草莓網、東森購物的三方結合，可望加速集團推進國際市場的發展。（圖／記者湯興漢攝）

廖尚文在報告時指出，東森國際近期進行資產處分、償還銀行貸款後，公司帳上幾乎沒有負債，集團以新零售及新媒體為雙核心，進行旗下事業體的重新佈局，將手上現金做最有效的投資與運用。

其中，東森購物併購草莓網後，在全球擁有超過1000個批發代銷的合作夥伴，如亞馬遜、eBay及小紅書等知名電商，銷售版圖橫跨全球230個國家及區域，明年營運可望持續成長。

▲東森國際今天舉行法說會，董事長廖尚文（圖中）、發言人鄭應娜（圖右）出席並報告集團近期營運概況。（圖／記者湯興漢攝）

另外，第四季邁入消費旺季，東森購物雙12活動檔期業績也傳出捷報。東森國際發言人鄭應娜指出，雙12檔期全通路業績突破1.2億，較去年翻倍成長，電視亂賣會也創下佳績，短短不到3小時創造500萬業績，全面衝刺農曆年前的購物商機。

東森購物雙12活動分兩階段，共吸引約4萬會員參與，雙12當日出貨量達6.2萬件，全通路共創1.2億營業額，較去年同期翻倍成長。依據財報，今年前11月累計營收為150億，稅後淨利達5.1億元，年增率67%，每股純益5.1元，獲利表現亮眼。