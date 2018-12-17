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影／東森結盟自然美　明年兩岸展店力拚翻倍成長

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 記者林淑慧／台北報導

積極進行線上、線下整合的東森集團，在與自然美結盟後，搶攻美妝保健跨境通路再下一城；東森國際董事長廖尚文今（17）日表示，自然美將擴大通路變革及拓展，明年兩岸門市將力拚翻倍成長，並融合店中店的新型態呈現，可望挹注集團營運成長動能。

東森國際今天下午假證交所舉行法人說明會，由董事長廖尚文率領經營團隊，報告今年度營運成果與集團近期發展概況。由於集團近年加速O2O發展腳步，其國際化佈局的未來走向，也成為在場法人關注焦點。

▲東森國際董事長廖尚文表示，自然美、草莓網、東森購物的三方結合，可望加速集團推進國際市場的發展。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森國際董事長廖尚文表示，自然美、草莓網、東森購物的三方結合，可望加速集團推進國際市場的發展。（圖／記者湯興漢攝）

時間拉回今年10月3日。東森透過旗下海外子公司，以港幣5.41億元取得香港主板上市的自然美公司30%股權，成為東森結合旗下草莓網、東森購物線上線下美妝保健商品零售通路，打造國際化佈局的一環，未來將以權益法認列30%損益。

廖尚文指出，自然美已經是國際知名美容品牌，目前在大陸約有700多家、台灣約240家門市，未來在兩岸市場將加大展店力道，大陸方面將推動加盟拓點，搶攻市占率，台灣則將增加直營旗艦店的開拓；據了解，自然美目標二年內整體加盟店數將成長至3000家。

▲東森國際今天舉行法說會，董事長廖尚文（圖中）、發言人鄭應娜出席並報告集團近期營運概況。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森國際今天舉行法說會，董事長廖尚文（圖中）、發言人鄭應娜出席並報告集團近期營運概況。（圖／記者湯興漢攝）

針對自然美營運策略，東森國際發言人鄭應娜指出，未來自然美將進行產品及服務升級，除藉由東森自營保健商品豐富自然美產品線，創造更高的商品營收外，也將從SPA品牌轉變為國際馳名美容保養品牌，提供消費者更多居家保養的完整配套，另外也能做為集團網購的到店取貨站點，開拓多元化的收益。


展望後市，廖尚文表示，集團以新零售、新媒體的雙核心，透過線上線下整合，創造企業更大的價值，這次自然美、草莓網、東森購物的三方結合，可望對三個事業體產生不同的綜效，加速集團推進國際市場的發展。

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關鍵字：東森,自然美,草莓網,東森購物

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