Apple被集體訴訟的項目無奇不有　連「螢幕尺寸」都可以被告

▲Apple被指控在iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max的螢幕尺寸「說謊」。（圖／翻攝蘋果發表會）

記者邱倢芯／綜合報導

有兩名消費者在北加利福尼亞州的地方法院提起了一項集體訴訟，他們指控蘋果公司對iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max的螢幕尺寸「說謊」。這兩名消費者指出，雖然Apple稱其iPhone X的螢幕尺寸為5.8吋，但他們發現iPhone X的螢幕尺寸僅有5.6875吋。

這兩名原告認為，Apple在手機螢幕尺寸測量中包括了邊緣和瀏海。而在解析度方面，他們也提出了類似的指控；他們認為，官方標示iPhone X的解析度為2436 x 1152，但給人實際的感受遠遠不如這麼高。且根據CNET報導指出，這兩名原告也指控iPhone中不包含紅、綠、藍等「真實像素」。

不過，除了螢幕尺寸與解析度的訴訟外，Apple其實也滿常遭消費者提起集體訴訟的。舉例來說，像是去年Apple被指控該公司利用軟體更新的方式，來降低舊款iPhone的速度；又或者該公司所生產的iMac與MacBook中，並未搭載防塵過濾器，以至於電腦可能積塵、處理速度變慢等。

外媒認為，Apple之所以時常面臨這些集體訴訟，是因為該公司產品與競爭對手相比定價偏高，也因此消費者會認為，花了這麼多錢就「不能有一點小瑕疵」。不過針對於此次的「螢幕尺寸」訴訟，Apple公司尚未對此作出任何回應。