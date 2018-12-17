人民幣存款餘額　連2個月衰退　



▲人民幣示意圖。（圖／CFP）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（17）日公布今年11月銀行人民幣存款餘額（含可轉讓定期存單）為3,017.92億人民幣，月減人民幣66.88億，月減2.17%，已連2個月衰退，其中外匯指定銀行（DBU）與國際金融業務分行（OBU）存款餘額雙降外，人民幣的匯款總額較上個月大幅減少509億人民幣；央行外匯局表示，主要是企業大額定存解約轉支付三角貿易貨款，以及企業對大陸股權投資，逾上億人民幣的資金匯出。

根據央行統計，人民幣自今年10月以來就反轉減少，外匯指定銀行（DBU）存款餘額2,675.22億人民幣，月減52.78億人民幣，國際金融業務分行（OBU）存款餘額為342.71億人民幣，月減14.1億人民幣。

11月在DBU與OBU兩邊存款雙雙下降，央行說，大致上主要是因為企業戶把大額的定存解約，理由是要支付三角貿易貨款，造成DBU減少；而根據央行進一步了解，OBU較大筆的存款減少其中個主要原因為台資企業對大陸的股權投資，且匯出金額超過1億人民幣。

今年11月人民幣匯款總額為872.20億人民幣，較上個月大幅減少509億人民幣，央行指出，上一次最低的人民幣匯款總額是在2017年10月的726億人民幣。

而本國銀行辦理人民幣業務存款利率排行仍是以渣打商銀與日盛商銀占最多名次，本月高雄銀行則第一次罕見進入3個月的存款利率最高排名。

匯銀人士指出，近期人民幣匯率雖然暫時持穩，但不少外商機構預測明年仍有貶破「7」字頭大關的機會，人民幣存款短期內要大幅增加的機率不高。