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京城銀踩華映、綠能的雷　年底前會認列損失

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▲▼京城銀行。（圖／資料照）

▲京城銀行。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

銀行團今（17）日將召開債權人協商會議，請華映說明清楚債務重整計畫，並且將對外說明債權的處理情形，不過對於華映的債務協商或整等待重整，都是漫長的過程，因此京城銀決定快刀斬亂麻，年底前認列損失50億元。

金管會銀行局統計，截至11月底，共有14家銀行有華映、綠能辦理授信，總計授信餘額為新台幣169億元。其中有擔保授信為114億元，約占67%；無擔保授信為55億元，約占33%。

華映最大債權銀行台灣銀行表示，已初步請華映說明償債及重整計畫；此外，今天將召開債權銀行團會議。根據統計，最大債權銀行台銀授信餘額約22億元，京城銀行21億元，均為有擔保借款。

其他像是華南銀行、合庫等，都有對華映3~4億元的授信放款，但多數是參與聯貸，所以如何要追償，也要等台銀召集開完債權人會議之後，才能夠確定。至於綠能的部分，因為還在經濟部紓困當中，所以銀行與綠能之間還有協商的空間。

對於華映、綠能的債款，銀行業者表示，除了了解華映的重整計畫、保全華映的擔保，以利未來的債權保障，若不足的部分若母公司大同有保證的話，也同樣會追償，之後整體銀行就要確認損失、列入呆帳。

根據了解，目前銀行希望債務協商，因為華映一旦進入重整，債權及資產將可能會被凍結，對銀行的債權相當不利，所以目前債權銀行今日與華映、綠能協商，希望這兩家公司可以債務協商之路，對於銀行的債權較有保障。

不過，據京城銀自結，累計前11月稅後純益39.09億元，累計每股稅後純益（EPS）3.4元，京城銀表示，不論是債協或者是重整，對銀行來都是漫漫長路，所以京城銀決定快刀斬亂麻，預計下周召開董事會，決定華映與綠能的貸款認列損失，等日後擔保品拍賣，再慢慢利益回沖，但一旦京城銀一次認損，今年即有可能由盈轉虧。

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關鍵字：京城銀,華映,綠能,銀行團

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