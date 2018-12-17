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華紙花蓮廠排放深褐色汙水遭罰2164萬　公司喊冤「無毒」已提訴願

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▲▼森林,伐木,砍伐。（圖／路透社）

▲中華紙漿日前因排放汙水，遭花蓮縣環保局開罰逾2000萬元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

中華紙漿（1905）花蓮廠因排放深褐色的水，超過放流水標準，因此遭到花蓮縣環保局開罰，前後2次一共重罰2164萬5000元。不過華紙對此表示，雨下在天然木堆放的地方，溶解出木頭內的木質素，對環境來說是無毒也無害，加上並非是在放流水口採樣，因此目前已提出訴願。

華紙在12月10日公告接獲花蓮縣政府來函，10月因颱風暴雨造成花蓮廠有廢水外流一事，製漿副產品（肥料半成品）受到雨水浸泡沖刷溢流至廠外，因此當時花蓮縣環保局以水中懸浮物及顏色超過放流水標準，予以處罰，不過華紙與廠區人員確認後，因稽查此裁罰事件與生產製程排放水無關，因此提出行政訴願救濟。

不過隨後又在12月11日公告，花蓮縣環保局到華紙花蓮廠稽查放流水，檢測結果與標準不符，處以行政罰鍰，不過公司線上監測系統數值與主管機關檢測數據有落差，因此公司提出行政訴願救濟，前後遭花蓮縣環保局開罰2164.5萬元，單是這2次公司初估損失金額達2122.2萬元。

中華紙漿副總經理陳瑞和表示，根據工廠的說法，雨下在天然木堆放的地方，木頭內的天然木質素就會溶解出來，顏色看起來是深褐色，不過成分並無毒，因此流到溪流中「怎麼可能會汙染」。

至於放流水不符檢測標準，遭到環保局開罰一事，陳瑞和指出，這次取樣地點是隨機在場外稽查，並非在放流水口進行採樣，因此會向環保署提出行政救濟。

另外，各界擔憂會對環境造成危害，陳瑞和則說，木材是由碳水化合物所組成，本身是多醣類，因此溶解在水中，當然生化需氧量會比較高，因此就會超標不符合規定，不過他再次強調，取樣地點並非在排放口，因此不符這次裁罰，會再提請訴願。

★圖片為版權照片，由路透供《ET新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：華紙,環保局,環保署,行政救濟,木頭,汙染,陳瑞和

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