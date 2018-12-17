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【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲嗎？

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▲遺產繼承權。（圖／視覺中國CFP）

（編按：近日大法官做出釋字771號解釋，主要是為了處理民法繼承回復請求權的問題，涉及解釋標的包括民國40年的判例跟37年的司法院解釋。特此擇文讓讀者更了解民法繼承權相關權利保障。）

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本號釋字有兩個故事，我們分別來介紹一下。

故事一：「你的繼承，不是你的繼承」

有一塊土地，因為主人去世，所以土地所有權分給了 A 和 B，但突然有一天 B 自己去把這塊土地登記單獨自己所有，並且過幾年後把這塊土地賣給自己的孩子。後來 A 發現，對於他們之間的買賣契約提出了「確認買賣關係不存在」的訴訟，結果最後敗訴。

為什麼？因為有一個「判例」造成這樣的結果。

按照民法 1146 條規定：「繼承權被侵害者，被害人或其法定代理人得請求回復之。前項回復請求權，自知悉被侵害之時起，二年間不行使而消滅；自繼承開始時起逾十年者亦同。」白話一點就是如果你的繼承權被侵害了，像本案一樣，你所繼承的土地被賣掉了，你可以向法院請求回復之。但有時間限制，要嘛是在你知道後的兩年一定要告，要嘛就是從繼承開始後的十年。

但問題就是，本案 A 的時效已經過了，那該怎麼辦？這時候有一個「X」判例，大意是說，如果你因為時效消滅而導致繼承權喪失，那就由「表見繼承人（就是表面上看起來最像繼承人的人）」來取得繼承權了。

所以 A 在歷經敗訴定讞後，決定向大法官提起大法官解釋，認為「X」判例是違憲！

故事二：「我沒有繼承權，但我跟你一樣大」

這個故事也是發生在一塊土地上面。土地所有人（甲）過世後，土地繼承人分別有三個人，分別為乙（甲的女兒）、丙（甲的養女）、丁（甲的老婆）。但後來經過家族會議後，決定讓乙和丙放棄繼承權，所以這時候繼承就變成丁（甲的老婆）以及「戊」（甲的弟弟）。但後來法院判決認為丁代理乙 （甲的女兒） 拋棄繼承之上開聲明，違反乙的利益而無效，所以確認乙 （甲的女兒）有繼承權。

但這樣土地就拿得回來了嗎？並沒有，除了因為上面那個「X」判例讓「 戊」（甲的弟弟）有表見繼承權之外，還有另外一個「Y」的「 院解字 」認為如果戊因為時效抗辯而成為表見繼承人後，就是繼承人，所以取得土地沒有錯，因此乙就要不回來了。最後乙除了針對「X」判例聲請大法官解釋外，也針對 「Y」的「 院解字 」聲請大法官解釋。

大法官；「兩年或十年時效太短，不符憲法財產權保障」

首先，大法官認為民法 1146 條的意義，就是要讓真正的繼承人可以取得繼承權回來。但是那個「X」判例卻會讓真正有繼承權的人喪失一切財產，而且相較於平常《民法》所規定的時效，大多都是「15」 年，本案的時效才 2 年或是 10 年，這樣的失權效果實在是太嚴重了，所以大法官認為這個判例中認為「 原有繼承權即已全部喪失，自應由表見繼承人取得其繼承權 」的部分，和憲法第15條所保障的「財產權」不符，違憲！從今天開始不可以再用了！

另外，那個 「Y」的「 院解字 」，前提就是因為上面的 「X」判例所建立起來的效果，所以如果 「X」判例，那 「Y」的「 院解字 」也當然違憲了。

但大法官這邊又再多講解一下。大法官說：「什麼是 「 院解字 」 大家可能不太清楚。那是很久以前法律所規定的東西，就是有點像是現在的法令統一解釋，並非憲法解釋，和現在的「大法官解釋」是不太一樣的，比較像是現在的「決議」。既然如此，那這樣的 「 院解字 」 效力應該就是類似於「行政命令」，所以一般法院是不受他拘束的喔！」

（補充： 「X」判例為： 最高法院 40 年度台上字第 730 號民事判例 。「Y」的「 院解字 」為： 司法院 37 年院解字第 3997 號解釋 ）

反面意見：不應太快定性「院解字」地位

吳陳鐶大法官就說：「民法 1146 條的目的，是要快點確定繼承人的地位來維持法的安定性，才不是像多數意見所說的，這麼的保護真正繼承人就其繼承財產的合法權利。」黃虹霞大法官則是認為：「不要那麼快就把『院解字』貶低為命令，他是當時時代的產物！」蔡明誠大法官也支持這樣的看法，認為 「院解字」很多，不要這麼快定性。

但關於這樣的爭議，許志雄大法官則是大膽認為：「按第二次世界大戰結束後，台灣開始繼受中華民國法制。中華民國之各種法規範，包括憲法、法律、命令、判例及解釋例，皆納入繼受範圍。惟「中華民國憲法」施行前業已存在之法律、命令、判例及解釋例（以下合稱法令），是否亦因繼受而成為台灣有效之法令？論理上，該等法令唯有在中國「行憲」後仍屬有效，方有可能因繼受而成為台灣有效之法令。此部分涉及行憲前法令之效力問題，可從實定法規定及法理兩方面探討之。」

為什麼他會這樣說？因為很多「院解字」確實是在中華民國憲法施行前所定的，那這樣該怎麼辦？他認為應該要從內容來看，如果內容違憲的當然就不要再援用。而本案把 「院解字」認為是命令，許大法官認為是一個很好的做法，一次解決事情。

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