會說話的紙鈔！央行發行1.7兆　8%流入犯罪與毒品活動中

▲澳洲儲備銀行發行76億美元的鈔票，卻有8%紙鈔被用於犯罪活動和毒品。（圖／取自Pixabay）

財經中心／綜合報導

澳洲儲備銀行（央行）印製了價值約76億美元的澳幣鈔票（約1.71兆台幣），目前已在市面上流通，但澳洲儲備銀行（RBA）調查發現，有多達8%的紙鈔與犯罪活動和毒品相關。

根據Dailymail報導，澳洲儲備銀行的「錢跑去哪裡」報告中發現，在違法經濟活動上的金額竟多達約澳幣415億元，比先前澳洲統計局估的數字高出50%，銀行認為，造成這樣的原因是因為去年有澳幣125億元流入犯罪相關活動中，在這些活動裡，「現金就是王道」。

澳洲儲備銀行研究員估算了澳洲非法藥物市場的規模後表示，「我們推估大約有35億到60億元的澳幣流入非法活動中，可以分為地下生產（25-40億元）、犯罪活動的獲利存款（10億元）以及購買非法毒品（大約10億元）」，等於有4-8%的澳洲紙鈔涉及非法經濟。

▲截至2017年8月，澳洲人大約花了135億美元來購買毒品。（圖／達志影像／美聯社）

這些錢若是要追蹤實際金額相當困難，因為它們可以被匿名使用，而紙幣又會經過多次的使用才可能破損、遺失或是繳回澳洲儲備銀行銷毀。

大部分黑市現金都與毒品捆綁在一起，截至2017年8月，澳洲人大約花了135億美元來購買毒品，其中甲基苯丙胺和大麻佔了毒品購買量中的70%以上，光是甲基苯丙胺就佔了逾60億元，排在這兩樣毒品之後的是搖頭丸，接著是海洛因。

令人意外的是，罪犯在交易後不單單只是囤放獎金，而是用來轉換成資產，調查發現，有一半至四分之三的鈔票沒有被囤放，這些數字仍可能被低估。

澳洲儲備銀行團隊指出，從當局沒收的現金及毒品數據可看出，毒梟門平均只會留下庫存毒品市價約2%的現金，與銀行先前的預測綜合起來看的話，可推估非法毒品供應鏈中應有4000萬到10億元的澳幣現金，銀行表示，公布現金流向對了解於未來紙鈔需求有幫助，同時又能了解有心人士如何用現金來犯罪或逃稅。

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