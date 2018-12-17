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美經濟進入衰退？四大指標主導2019年市場走勢

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▲▼美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）發表證詞。（圖／路透社）
▲美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美債殖利率曲線反轉，向來被視為進入衰退的重要警訊，但法人指出，考量本次的時空背景與過往不同，因此反轉乍現，並不意味衰退的開始；而目前美國經濟已觸頂，明年成長動能減弱但不致衰退，未來要觀察通貨膨脹、事件風險、升息與美元等四大指標，以掌握市場趨勢。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥施今（17）日發布投資展望認為美國不會進入衰退，惟需要留意的是2019年將面臨更多及更大力度的市場風險，主導市場走勢的四大指標分別是：通膨、事件風險、聯準會升息動態，以及其所牽動之美元走勢。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥指出，目前美國經濟已觸頂，預估2019年以美國為首的全球經濟增速將減緩，且市場的風險及震盪將加劇，投資人須觀察四大指標將可掌握市場趨勢。

首先為通膨變化：即便當前油價回跌，但貿易戰提高關稅對通膨造成的影響通常會遞延半年左右，將是推高明年通膨的主因。

第二是國際不確定因素：不僅貿易戰，包括英國脫歐、義大利預算問題等，都將帶來不確定性，且經濟成長降溫、市場震盪加劇的情況，也容易進一步催化民粹及貿易保護主義等。

第三，本周四Fed升息立場及因應的美元走勢也是觀察重點：包括聯準會升息次數、升息的時間點（每次升息的間隔時間）都牽動美元變化，需密切關注主席鮑爾在利率會後的說法，而根據經驗，聯準會通常在上半年就會定調全年政策。

在經濟成長動能放緩的情況下，聯準會在明年上半年升息兩次後將停止；且隨著美股相對全球的評價偏高、經濟及企業獲利成長的差距將縮減，預期資金將逐漸分流至美國以外地區及非美元資產，兩者皆會削弱強勢美元，屆時也將有利於市場對新興市場股債資產的風險胃口回溫。

施羅德投信建議積極加碼日圓，預期未來數個月日圓將升值，因為全球經濟成長持續放緩、美日之間的利差不再繼續擴大、日圓匯率極具吸引力。

而美股、新興市場股票與日股都是施羅德建議加碼的標的。美股基本面仍佳；新興市場經歷今年以來的大幅賣壓後，評價有吸引力，預期未來數個月有強勁的盈餘成長題材；日股受惠於投資評價具有吸引力、股東權益報酬率改善、企業擴大資本支出等。

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關鍵字：Fed,升息,聯準會,央行,台股,美股,封關,耶誕行情

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