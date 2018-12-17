女人到底多會買？大陸女性奢侈品消費力居全球之冠

▲中國女性奢侈品消費力占全球之冠。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

女人到底有多會買？而全世界最會買的女人都來自哪裡？答案是中國大陸。根據瑞士寶盛銀行集團（Bank Julius Baer & Co.）公布的《亞洲財富報告》（Wealth Report Asia），中國在全球整體的奢侈品消費市場占比約30%，女性更占了其中一半，未來也將持續穩定增加。

這份報告指出，中國持續在全球奢侈品消費市場獨佔鰲頭，而中國女性更是其中的佼佼者，據估計這群人擁有逾100萬美金（約台幣3000萬元）的「可投資淨財富」。主因是越來越多女性晉升管理階層，讓整體購買力逐漸提升，寶盛亞太市場及諮詢解決方案執行董事珮爾琳翁表示，年輕世代也是關鍵族群，「年輕女性的時尚意識抬頭，這些人自由消費不受限制，在社群媒體上也相當活躍。」

寶盛銀行亞洲投資總監巴斯卡爾（Bhaskar Laxminarayan）認為，中國今年經濟成長雖趨緩，就算面對中美貿易戰，消費者對奢侈品的需求仍非常強勁，預計今年中國的經濟增長率為6.5%，「以長期來看，這個趨勢不會改變」。

依據調查結果，奢侈品支出最高前五名分別是中國、美國、歐洲、亞洲其他國家與日本。上海躍居今年奢侈品支出金額最高的亞洲城市，新加坡位居第二，香港則從去年的第一滑落至第三。