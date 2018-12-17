　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女人到底多會買？大陸女性奢侈品消費力居全球之冠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國女性奢侈品消費力占全球之冠。（圖／路透）

▲中國女性奢侈品消費力占全球之冠。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

女人到底有多會買？而全世界最會買的女人都來自哪裡？答案是中國大陸。根據瑞士寶盛銀行集團（Bank Julius Baer & Co.）公布的《亞洲財富報告》（Wealth Report Asia），中國在全球整體的奢侈品消費市場占比約30%，女性更占了其中一半，未來也將持續穩定增加。

這份報告指出，中國持續在全球奢侈品消費市場獨佔鰲頭，而中國女性更是其中的佼佼者，據估計這群人擁有逾100萬美金（約台幣3000萬元）的「可投資淨財富」。主因是越來越多女性晉升管理階層，讓整體購買力逐漸提升，寶盛亞太市場及諮詢解決方案執行董事珮爾琳翁表示，年輕世代也是關鍵族群，「年輕女性的時尚意識抬頭，這些人自由消費不受限制，在社群媒體上也相當活躍。」

寶盛銀行亞洲投資總監巴斯卡爾（Bhaskar Laxminarayan）認為，中國今年經濟成長雖趨緩，就算面對中美貿易戰，消費者對奢侈品的需求仍非常強勁，預計今年中國的經濟增長率為6.5%，「以長期來看，這個趨勢不會改變」。

依據調查結果，奢侈品支出最高前五名分別是中國、美國、歐洲、亞洲其他國家與日本。上海躍居今年奢侈品支出金額最高的亞洲城市，新加坡位居第二，香港則從去年的第一滑落至第三。

ET快訊
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：中國,女性,奢侈品消費力

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

想買精品要注意　上海擠下香港成亞洲高端消費最貴城市

出門遇狠男正要開槍！　淡定姐緩緩從他槍口前走過

反對並遏制台獨！改革開放40周年大會...習近平：堅持一個中國、九二共識

推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

大隻霸座姐「1人佔3位」把座位當床睡　囂張嗆警：你敢斃我！

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

統獨麵包爭議 吳寶春神隱新店開幕 總經理：明年再開一家

小偷大雨中遭機車電瓶電死…家屬討錢　車主被法院判賠22萬

影／這輩子就她了！28歲男戀上65歲嬤　為愛染白髮：是你的溫柔救了我

湖北中醫藥大學虐貓頻傳　「眼睛被挖掉、頭砸傷」丟路邊

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

蜜雪薇琪超甜對唱《小酒窩》　感動粉絲：比閨蜜還要好的感情

出門遇狠男正要開槍！　淡定姐緩緩從他槍口前走過

反對並遏制台獨！改革開放40周年大會...習近平：堅持一個中國、九二共識

推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

大隻霸座姐「1人佔3位」把座位當床睡　囂張嗆警：你敢斃我！

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

統獨麵包爭議 吳寶春神隱新店開幕 總經理：明年再開一家

小偷大雨中遭機車電瓶電死…家屬討錢　車主被法院判賠22萬

影／這輩子就她了！28歲男戀上65歲嬤　為愛染白髮：是你的溫柔救了我

湖北中醫藥大學虐貓頻傳　「眼睛被挖掉、頭砸傷」丟路邊

5周年砍妻脖子斷一半　惡男發影片給岳母：她死是我的鬼

邱智淵／辭而不退蔡主席　

「出山」中煞？　出殯車隊上國道　遊覽車司機昏迷撞護欄命危

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

美國聯邦政府22日恐關門！　川普「蓋高牆」預算大卡關

北市就職大典預算僅35萬　段宜康爆：花蓮已編235萬

老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐

屍體遭無良人「刻人名+割花」！1.7m海豚獨躺海灘　死相超悽慘

PS4《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》影片公開 NS版明年登場

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

影／台積電3奈米廠19日環評　環團：再生能源使用提高到100％

大陸熱門新聞

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫..

小偷遭電死　車主卻被判賠22萬

媽寶2年敗光900萬　飯讓奶奶..

洪秀柱：和平統一　我們來做！

忘了有輛瑪莎拉蒂！車停1年被偷..

大學死黨包30元紅包　新郎超心..

特警搜身狂揉！長髮女「默看旁邊..

5周年砍妻頸斷一半　凶殺影片傳..

男相親只帶20元　女傻眼：活該..

湖北這大學傳虐貓　眼被挖丟路邊

過期妊娠　32歲婆婆逼18歲媳..

囂張哥持刀背敲店員頭...還潑..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

美官員再批一帶一路　陸官方回嗆

更多熱門

相關新聞

陸處理債務違約企業　無擔保債平均獲賠率10-15%

大陸地方法院從11月初以來，總共已經接受或計畫要接受至少5件債券違約公司的破產申請，數量與過去相當，且未來還會繼續進行。大陸最高計畫機構12月4日呼籲地方官員，2020年前對無償債能力公司進行債務清理。到時無擔保債債權人的平均或賠率可能只有10-15%。

中日舉行第10次海洋磋商

波音：中國未來20年需要7690架新飛機

印鈔基接業配變網紅　月收入破萬

加國搬出白求恩　陸網友：消費恩人

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面