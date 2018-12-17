善耕365／一個真實的玩笑事件　帶出視障長者們的獨居危機

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：社團法人中華視障安養福利協會）



曾經發生過一個故事，有一位視障長者，因為沒有兒女的照顧，一個人過著獨居的生活，還好平時和鄰居好友們相處非常融洽，所以多少有些照應；不過，有一天突然發現到，這一位視障長者完全沒了消息，鄰居好友們很緊張，又發現長者的家門深鎖，擔心是不是在家裡出了事，於是會同了里長，在警察單位的協助下，破門而入後，家中竟然整整齊齊、安然無恙，但卻遍尋不到這位視障長者的身影。



正當一群人百思不得其解的時候，其中一位長者的好朋友，接到了一通電話，原來這一位視障長者，在幾前天外出行走時，腳被一根鐵釘扎傷，感染了破傷風，當天晚上惡化到無力打電話求救，還好遠房親戚的一個小孩，剛好來拜訪他，才將他送到醫院看病，因為還在病房裡靜養，所以才會一連好幾天都沒有出現。因為是好的結果，所以才讓大家當成玩笑話流傳下來，但是經歷過這樣的事件後，讓協會驚覺到一位獨居的長者，在突發的意外下，所面臨到生命威脅的危險性和無助感，那對於獨居的視障長者不就更加嚴重，因此了解到視障長者安養的重要性，於是決定擴大協助的服務項目和範圍，而變成目前中華視障安養福利協會的服務現況。

協會的起源，來自改善生活品質



在民國70、80年代的時候，早期的視障者只有兩個生活的模式，工作部份就是在所謂的家庭式按摩店服務，不但工作環境雜亂外，福利制度也不健全，經常擠壓到視障者自身的休息時間；而在休閒的話，因為那時缺乏志工服務的觀念，所以通常都是一位志工，帶領著3～4個視障者出遊，火車接龍的領路方式，常常造成視障者在途中受傷的危險。



所以為了改善視障者在工作職場、日常生活，以及休閒環境上，所遭遇到的種種困難和問題，協助視障者在各項生活品質上的提升，於是當時就成立一個「視障生活品質福利促進會」，希望能宣導並推動大家，慢慢改變即有的舊觀念，而正當一切的狀況，開始慢慢好轉的同時，就發生了上述這一位視障長者的事件，讓協會重新思考新的工作方向；目前協會主要推動的服務，包括「導盲志工專案服務」、「關懷據點服務」、「陪伴長者出遊服務」、「長者共餐服務」…等，全部都是免費，各項服務項目的經費來源，雖然有聯合勸募的部份補助，但仍有不足的部份，需要靠協會自籌來補貼，所以希望能提升協會的曝光度和宣傳量，增加民眾捐款時一項新的選擇。

視障者最大的障礙，來自外在的環境



我們常聽到關懷據點和長者共餐，但是卻沒有人想到，視障的長者們更需要這樣的資源和服務，在訪問的過程中，會長再三提到：「大家認為身心障礙者是有障礙的嗎？他們的障礙是什麼？眼睛看不到、耳朵聽不到，或是肢體有殘缺…等，就是我們所謂的障礙，那一般正常的人有障礙嗎？舉例來說，當發生火災，唯一出入口被鎖上了，不管是誰都逃不出去，這樣的話大家都有障礙；因為障礙其實不是個人的問題，而是環境的問題，如果環境沒有造成為身心障礙者的障礙，我們和正常人一樣不會有障礙。」



單就視障者而言，如果外面點字書很充足的話，他們閱讀上就沒有障礙，道路上沒有高高低低的階梯，行走時也沒有障礙，假設每個人看到需要協助的人，就主動熱心提供幫忙，這樣子大家都不會再有障礙的問題，所以最重要的解決方法，就是如何去減少、排除外界造成的障礙；但是在目前還無法達到，外界環境零障礙的目標時，協會希望能有一些優質的志工，協助進行導盲的服務，因為導盲犬是工作犬，訓練協助在固定路線時使用，但導盲志工不但可以與盲友們互動，還可以提供即時、機動性的服務，這才是視障者最需要的幫助。

百花簇擁茶樹王一日遊，擔任導盲志工



視障安養福利協會，這次將帶著視障朋友，前往茶花莊花園和碧潭遊玩，需要喜歡聊天的你們，把看到、聽見、聞到的每一個事物，分享並介紹給視障朋友們，一起來協助引導和介紹景點給視障朋友吧！快來陪同視障朋友走向戶外，陪他們也能徜徉在山林中，讓他們揮別塵封的生活，投入大自然的懷抱裡。







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