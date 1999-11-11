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華夏租賃「9.6億元掏空案」　潤泰集團跟著受重傷

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▲▼商業糾紛,官司,法院 。（圖／取自Pixabay）

▲華夏租賃傳出掏空案。（示意圖／取自Pixabay）

財經中心／綜合報導

華夏租賃爆發近10億元掏空案，前董事長李鎮海成為關鍵人物，他任內傳出半年虧損9.6億元的問題授信，令外界對他產生懷疑，這次掏空案的主角東旺公司，也牽扯到負責人簡宏平和中興電工總經理江義福，這三人的互動成為檢方調查的重要關鍵。

據《今周刊》報導，在江萬齡擔任中華開發總經理期間，李鎮海已經是名頗具權力的顧問，直到後來總經理換劉泰英接任後，李鎮海便受到重用當上執行副總經理，後來更出任華夏租賃董事長，想不到後來卻爆出東旺公司掏空案。

請繼續往下閱讀...

據了解，江義福原本是調查局科長，85年轉任中華電工總經理，當時董事長則是李鎮海，兩人因此結識。由於江義福從事股票買賣多年，後來又認識了股市起家的簡宏平，江、李、簡三人就此結緣。

除了上述關鍵人物外，華夏大股東潤泰集團總裁尹衍樑的妹婿程政傑也是華夏的總經理，劉泰英和尹衍樑又有師生關係，怪華夏問題重重。

這次華夏租賃出現9.6億元的鉅額損失，不僅中華開發成為最大受害者，潤泰集團也跟著受重傷，因為潤泰紡織持股比率21.96%，潤泰建設3.6%，合計持股達25.63%。尹衍樑萬萬沒想到，都已經把女婿程政傑放到華夏擔任總經理，這次仍鬧出此風波害他損失慘重。

事實上，華夏早在上櫃以前，就因為投資做螺絲螺帽的佑盟公司而爆發財務危機，倒帳9000多萬元，後來將佑盟僅剩的應收租賃和放款轉賣給別家投資公司，才得以如願掛牌上櫃，但上櫃後股價仍跌了好一陣子，後來才積極承作飛機租賃，當時租賃金額高達100億元，暫時撐住了華夏租賃。

由於華夏上櫃前發生佑盟案，導致初期資金籌措不順，於是華夏在86年再度發行5000萬美元的浮動利率債券，87年上櫃後又辦理了9.4億元現金增額，以及短期票券循環信用融資，這時剛好碰到金融風暴，聯貸金額一夕間從15億縮減到剩8億。

後來華僑銀行、亞洲信託、板信等紛紛出手救華夏，抵押品就是飛機，想不到如今傳出海外子公司掏空案，令這些銀行集團全後悔不已。

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