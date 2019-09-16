女兒結婚當天...爸爸切斷瓦斯管線　引燃恐怖氣爆炸毀房子身亡

▲男子竟然在女兒結婚當天引爆家中瓦斯。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名男子在女兒大喜之日突然點燃瓦斯引發氣爆，導致整間房子慘被炸毀，員警在殘破的瓦礫中發現了他的遺體，而其他親友因為全都去參加婚禮所以安然無恙，目前初步調查沒有他殺的跡象，詳細案情仍待調查。

這起不幸事件發生在14日下午2時30分左右，位於匹茲堡(Pittsburgh)近郊埃德伍德(Edgewood)一處民宅突然發生爆炸。有鄰居表示，爆炸案發生前，他曾看到屋主站在家門口，後來便突然發生爆炸事件，「他走了進去，做了他必須要做的事…5分鐘後就發生爆炸。」

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警方調查發現，起火原因為地下室的瓦斯管線被人切斷，引爆火災導致房屋倒塌，警察局長佩恩(Robert Payne)表示，「要炸掉一棟房子不需要太大的火花，據我所知，當天所有親友全去參加婚禮，而我們有證人目睹事發前屋主站在房子前」，目前正在調查案件是否與精神疾病有關。

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