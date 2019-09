美國找到沙國油廠遇襲案幕後黑手！　川普警告：砲彈已上膛

▲ 川普否認願意無條件會面伊朗官員。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司「阿美石油公司」(Saudi Aramco)2座煉油廠14日凌晨遭無人機攻擊,導致今(16日)早國際油價飆升至半年來最高點,漲幅將近20%。美國總統川普(Donald Trump)對此在推特發文宣布,為因應這起事件,美國「砲彈已經上膛」(locked and loaded),也知道幕後黑手是誰。

川普15日晚間發推文表示,「我們確信我們知道肇事者是誰,且砲彈已經上膛,一切取決於證實結果」,但還在等待聽取沙國的意見,包括他們認為是誰發動這次攻擊,以及美方採取後續行動時該提出哪些條件。14日襲擊發生後,這是川普首次暗示美國可能以軍事行動回應。他接著又發文強調,「多的是石油!」

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!

綜合外媒報導,16日布蘭特原油開盤大漲逾19%,在新加坡交易早盤一度大漲11.73美元,來到每桶71.95美元,目前已回落至68美元。WTI原油也一度漲超過13%,目前價格則約每桶60美元。

伊拉克獨裁者海珊1990年8月入侵科威特,對科威特及伊拉克的石油供應造成龐大損失。而14日的攻擊導致沙國每日石油產量減少570萬桶,對國際石油市場帶來的傷害已經超越1990年的規模。

另一方面,川普指責,稱他願無條件會晤伊朗官員的報導是假新聞,「這是不實陳述(一如往常)。」但《路透社》指出,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)10日才表示,川普準備好在「無預設條件的情況下」進行會晤。

