2虐待慣犯慶祝出獄搭訕熟女「碎玻璃割臉」　還想抬腳丟下樓

記者黃翊婷／綜合報導

英國22歲男子奧尼爾今年2月19日才服刑完畢出獄，他隨即約友人加拉德出來玩，路上還搭訕一名30歲的女子珍妮（化名）一同回家狂歡，後來卻又指控她偷錢，並將人拖進房內圍毆，甚至一度想抬起來丟下樓。珍妮為了逃命從陽台上摔下，引起附近居民注意，這才順利脫困，目前已在相關機構的協助下，安置在距離案發地點較遠的區域。

根據英國《都市日報》報導，奧尼爾（Declan O'Neill）先前犯有虐待、竊盜等案件，算一算共有10項前科，友人加拉德（Ewan Gaylard）同樣也是虐待慣犯，一共有16項前科；他今年2月19日出獄後，隨即約加拉德出來碰面，兩人聊一聊決定回家繼續慶祝終於恢復自由之身，並把在路上搭訕的珍妮一起帶回家。

▲珍妮以為是一場美好的邂逅，沒想到卻遭圍毆，還在臉上留下無法復原的傷疤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

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3人回到家中，除了一邊喝酒一邊吸食古柯鹼（Cocaine），還發生性關係，但奧尼爾與加拉德完事之後，卻突然指控珍妮偷竊錢財，並用這個藉口阻擋她離開。珍妮遭困在房內圍毆，鼻子因此被打斷，她試圖跑到陽台求救，沒想到兩人追了上來，一把抓住腿想將她丟下樓，接著她又被抓住頭髮拖進室內，慘遭鏡子的碎玻璃割臉。

後來，珍妮死命逃回陽台求救，卻不慎摔下，引起附近鄰居注意，這才總算脫離奧尼爾與加拉德的魔掌，送醫治療後，臉上的傷口一共縫了13針，雖然已經沒有生命危險，她卻得帶著這個疤痕一輩子，身心嚴重受創，目前則被相關機構安置在距離案發地點較遠的區域。

而動手傷人的奧尼爾與加拉德落網後，皆坦承犯罪，前者被判處10年有期徒刑，後者則被判2年刑期。

►「時間對我們來說完全沒用！」

Drogan a mujer indigente, la desfiguran e intentan violar: agresores habían salido de la cárcel: Reino Unido. Ewan Gaylard, de 20 años, y Declan O’Neill, de 22, acababan de salir de la cárcel el pasado febrero cuando volvieron a cometer un delito… https://t.co/CihXqsuSgK #Mundo pic.twitter.com/If5OtOHd9a