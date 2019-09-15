女收銀員工作一半「走進樹叢生產」　分娩完裝袋丟垃圾桶…繼續回去上班！

▲一名母親在樹叢生完小孩後直接丟在超市後面。（圖／翻攝自tnv.ru下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯韃靼共和國日前一處商場，拍下令人震驚的畫面。一名超市女員工突然提著一個黑色塑膠袋，走到了人煙稀少的賣場後門，接著將黑色塑膠袋直接丟進垃圾桶，不久後被民眾發現，打開袋子發現是名剛出生的嬰兒，連忙報警處理。

根據英國《太陽報》報導，在監視器中出現的女子，詭異的走到賣場的後方之後，將手上提的塑膠袋丟棄，正準備離開之際，突然又折返回去，徘徊了一會之後，還是決定快步離開。不久後經過的超市人員打開塑膠袋，發現裡面竟然是一個裸體的剛出生嬰兒，生命跡象相當薄弱。

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▲女子一度徘徊，但還是選擇丟棄嬰兒離去。

警方到場後，調閱監視器循線找到嬰兒的母親，是一名36歲的媽媽，她表示自己是在超市附近的樹叢生下小孩，但因為無力撫養，所以才將孩子裝到塑膠袋內丟棄。救護人員抵達現場後，發現小嬰兒有體溫過低的現象，立即送往醫院急救。

不少網友看到該名母親棄嬰的影片，憤怒的表示，「憑什麼要小孩承擔妳大人的問題」、「上帝保佑這孩子」、「作為母親的責任都沒有」、「這孩子真的太可憐了」、「希望這孩子能平安的長大」