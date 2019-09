怪女網上徵狗想「壞壞」！　太過緊張急放棄…最後竟跟主人搞上了

2 men and a woman accused of intending to have sex with dog on Christmas Day https://t.co/dOcn8HuEbM pic.twitter.com/eOvwC8hGDW

記者黃心瑀/綜合報導

美國女子蕾貝嘉(Rebekah Little)先前利用社交媒體Instagram發文,試圖找到願意提供狗給她「施虐」的人,而這件事不巧遭到警方知道,隨即將她跟提供狗的人逮捕到案。沒想到,這些人被捕還大言不慚的說,狗狗為了慶祝即將到來的1歲生日,想要跟人類發生性關係,一番發言讓人超級傻眼。

根據外媒報導,這起事件發在德克薩斯州的休士頓,蕾貝嘉在2017年時曾於社交媒體上發文表示,想要徵求一隻狗;該年12月,當事狗狗萊德(Ryder)的主人傑瑞德(Jerrid Cook)連絡上蕾貝嘉,並稱會在聖誕節與另一名男子將狗帶到指定場所,相信大家都能「玩得開心」。

受理該案的檢察官說,傑瑞德在接受調查時聲稱,狗狗萊德想要在一歲生日時與人類發生性關係,當作「生日禮物」;並且真的在約定日當天,把狗帶到蕾貝嘉的公寓裡,但事情卻沒有照著計劃走,因為狗狗真的太活潑了!

狗狗在房子裡跑來跑去,讓蕾貝嘉的計畫無法順利實行,更因為她本人太緊張的關係,以至於無法跟狗狗發生性關係;但取而代之的是,她竟然與傑瑞德上床了!報導中指出,涉案三人現在都被控犯下獸交罪,但只有蕾貝嘉一人遭到逮捕;根據德州的法律,人獸交是被禁止、屬於犯法的。

