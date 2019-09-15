噁度更上一層！頭皮切口用雙手擠　一粒超完整「黃白囊腫」噗通掉出來

You never know when a great thing might just POP into your life... or hand #pilarcyst #popping #drpimplepopper

Sandra Lee, MD, FAAD, FAACS（@drpimplepopper）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 下午 12:53 張貼

記者黃心瑀／綜合報導

擠痘痘、陳年粉刺還不夠，外國一名被稱為「DR Pimple Popper」的皮膚科醫生桑德拉•李，近日又更新了自己幫大家治療的影片，不過這次影片的噁心指數似乎更上一層樓，因為醫生從病患的頭上，擠出一塊皮脂腺囊腫，模樣十分嚇人。

根據《太陽報》報導，桑德拉•李日前在Instagram上更新了最新影片，並寫下「你永遠都不知道甚麼時候可能會有巨大的東西，會闖入你的生活…或是手。」影片中可以看到她用手不停的擠壓病患頭上突起的部分，並表示「將這些東西擠出很有趣，而且非常容易。」

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►我怪美的，哪哪哪哪哪哪哪哪，點她????

但這個囊腫並非一次性就能夠解決的，只見桑德拉•李用手多次擠壓之後，發現囊腫仍無法出來，於是用工具將頭皮再切開更大的縫，並且用鉗子試圖移動；最後她用力一擠，一塊像是牛奶糖狀的囊腫就這樣完好無缺的掉出來。整個過程雖然有點噁心，但看到囊腫掉出的瞬間，仍然能感受到舒暢的感覺。

「DR Pimple Popper」不管是在Instagram還是YouTube上，都有超過100萬名粉絲追蹤，而桑德拉•李也從不吝嗇跟大眾分享自己診治的病例；另外，在意外地受到大家喜愛，知道很多人都喜歡這樣的影片後，身為一名皮膚科醫生，桑德拉•李也分享了在家中想擠痘痘時「準備是關鍵」，除非痘痘頂端已經變成白色或是黃色，否則不應該亂擠，如果提前去擠動傷害到皮膚的話，就會留下永久性疤痕。

▼囊腫被擠出的瞬間。（圖／翻攝自Instagram／drpimplepopper）