全身90%灼傷！6歲小英雄衝「桑拿火場」救爺爺　入院插管10天後離世

A SIX-YEAR-OLD boy died after suffering 90 per cent burns to his body while trying to save his granddad from a sauna fire.

記者黃心瑀/綜合報導

6歲俄國小男孩斯拉瓦(Slava Yushkov)日前發現家中的桑拿房起火,驚覺爺爺還在裡頭烤身體的他,不顧自己也會陷入危險,衝進桑拿房當中試圖救人,當他發現自己無法將爺爺拖到安全的區域時,趕緊跑向在家中做飯的媽媽求救;不過一切為時已晚,他的祖父仍然不幸身亡,而他則是因為英勇救人,全身90%遭到灼傷,入院後10天死亡。

根據《太陽報》報導,這起事件在8月31日時發生,斯拉瓦的家住在俄羅斯西部的卡累利阿(Karelia);事發當天,位於家中花園的桑拿房突然在爺爺進去不久後開始起火,發現不對勁的斯拉瓦立即衝進著火的房中,試圖要將爺爺救出來。

但斯拉瓦卻發現,憑他自己一人是無法將爺爺拖到安全的位置,於是又衝出火場跑向正在家中煮飯的媽媽求救,儘管如此,火勢太大無法被撲滅,而他的爺爺也不幸當場身亡。斯拉瓦則是因為英勇衝進火場,全身上下有90%的恐怖燒傷,他隨後被用直升機送往專門治療燒傷的中心,並住進加護病房插管。

儘管被及時送醫治療,但斯拉瓦仍在事發的10天後死亡,但他英勇的事蹟卻被大家流傳;在他的葬禮上,俄羅斯調查委員會主席亞歷山大(Alexander Bastrykin)特別為這位勇敢的小孩,追受俄羅斯國家「勇氣勳章」,該項勳章在1938年被創立,通常是授予在涉及生命危險的情況下,展現出個人勇氣的軍人。

斯拉瓦家附近的鄰居表示,這個小孩表現出令人難以置信的勇氣,遇到危險時沒有逃跑,而使拼命地試圖將陷入火海中的爺爺救出,卻在這過程當中遭受可怕的灼傷。

