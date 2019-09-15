「死了」4個月還被火化！失蹤兒突敲門找家人　老母嚇瘋超崩潰

62-jarige Antonina Mikhailovna uit Kronstadt identificeerde in een lijkenhuis het stoffelijk overschot van haar al weken vermiste zoon Konstantin (43). Vier maanden na zijn krematie stond de ex-soldaat echter springlevend voor haar deur. https://t.co/MtHGyVN3yo

記者黃心瑀／綜合報導

現年62歲的俄羅斯媽媽安東尼娜（Antonina Mikhailovna）今年3月時，曾經通報43歲的兒子康斯坦丁（Konstantin）失蹤，卻在沒多久之後接獲警方通知死訊，更為找到的遺體進行葬禮。4個月之後，安東尼娜某一天聽到敲門聲前去開門時，卻看到門外站著的人，正是自己的兒子康斯坦丁，讓她當場傻眼大崩潰。

根據《太陽報》報導，安東尼娜先前將兒子申報為失蹤人口，一個月後警方找到一具無名屍體，並通知她前來認屍，而她似乎也不覺得有任何異狀，只是對兒子的死訊感到十分悲傷，最後跟媳婦和孫女為兒子舉行追悼會跟葬禮。

不過4個月之後的某天，安東尼娜在家中聽到敲門聲，隨即要去開門，但卻透過貓眼看見，站在外面的人正是康斯坦丁本人，讓她當場嚇壞了！她說，當她看到外面站著的「死人」時，她快要崩潰了！

請繼續往下閱讀...

對此，康斯坦丁本人表示，自己曾是一名在海軍基地工作的軍人，生活對他來說十分困難，他需要花一些時間找尋自我；他告訴警方，在這段消失的時間裡，他都在思考生命的意義和想要做甚麼事。儘管如此，在法律上康斯坦丁已經是一名被正式宣告死亡的人了，這樣的狀況也令警察們感到相當不知所措。

►►身為海星，我才不怕剁手⭐