度假愛上她！德州男登報「尋找神祕女」爆紅　女主角找到了

It’s a happy ending for Arturo Martinez. The Texas native posted an ad in a Toronto newspaper last month looking for the mystery woman he met while on vacation in Ontario. Watch what happened:



READ MORE: https://t.co/h5GtcCjxC2 pic.twitter.com/FJWX21knf6

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州男子馬丁內斯(Arturo Martinez)上月登廣告尋人,想找到7月在加拿大多倫多度假時「偷走他的心」的神祕女子,而這則廣告也因此爆紅搶登媒體版面。如今,這個浪漫故事有了快樂結局,因為女主角現身,2人已相約10月在多倫多共進午餐。

加媒Global News報導,馬丁內斯與這名神秘女子怦然心動的相遇就在今年7月,當時他獨自前往加拿大安大略省度假3周,就在從美國這一側要去聖羅倫斯河愛情島時,2人被邊境警衛攔了下來。接下來,一見面交談就來電的2人,就決定一起遊覽波爾特城堡。

根據馬丁內斯8月受訪時的說法,2人期間拍了很多張照片,時不時就開玩笑,在返回多倫多的路途上,也和導覽團其他成員在餐廳一起愉快聊天吃午餐,但就在匆忙趕上巴士後,分開坐的2人就這樣錯失交談機會,再也沒有見到對方。

▲ 馬丁內斯表示,他非常感謝所有協助他們重新搭上線的人。(示意圖/取自免費圖庫unsplash,圖中人物並非新聞當事人。)

忍不住心中思念的馬丁內斯,上個月在加拿大登報尋找這名女子,而這則廣告迅速竄紅,登上當地媒體版面,討論度相當熱烈。

「我以為我還會再見到她」,這則廣告寫說,他真的很喜歡她的幽默,好想再和她說說話,但卻連她的電話號碼或名字都沒有,「如果妳在就讓我知道,跟我說我們上巴士之前,妳說的最後一件事。提示:和鳥類有關。」

馬丁內斯表示,這位女子已經在月初與他聯絡,也正確說出廣告提示中的答案,所以立刻知道她就是當初的那位女孩,「我現在真的超開心。」他進一步提到,他會在10月再次前往多倫多,並約定與她共進午餐。

