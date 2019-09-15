川普突取消和平談判…18年戰爭繼續　塔利班嗆：可以再戰100年

▲塔利班經常在阿富汗發動攻擊，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普7日突然宣布，取消與極端組織塔利班（Taliban）的和平會談。對此，塔利班感到相當不滿，高級談判代表斯坦尼札伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）訪問俄羅斯時甚至表示，可以與美國再戰100年。

《今日俄羅斯》（RT）報導，美方如今取消會談，斯坦尼札伊表示，草案是由雙方共同起草，然而，他不認為美方的決定會保持不變，而且塔利班仍致力於談判，「我們希望川普重新考慮他的聲明，回到我們之前的進度。」他提到，美國若不願重啟會談，塔利班能再戰100年。

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阿富汗首都喀布爾上周發生汽車炸彈襲擊事件，一名美軍與11位平民喪生。川普隨後宣布取消原定在大衛營（Camp David）的會談。塔利班則表示，他們發動襲擊，是合理回應美國與阿富汗軍隊的行為，是在保衛自己的土地不受國外侵犯，「如果他們（美方）能殺死我們之中的1000人，為何我們不能殺死他們1、2個人？」

塔利班代表團本周訪問莫斯科，定期與俄羅斯官員會面。斯坦尼札伊誓言，只要美國勢力還在，塔利班會繼續戰鬥，「我們可以進行100年。」事實上，美國在阿富汗已歷經18年戰爭，他補充，唯有正式簽署協議，美軍從阿富汗撤出後，塔利班才能解決其他紛歧問題。

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