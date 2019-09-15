11歲小妹大腿夾「假指甲膠水」　遭液體穿透緊身褲…腿皮燒成乳白死皮！

▲11歲女童因為用指甲膠導致大腿皮爛。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

愛美是女孩的天性，但用的東西是否安全反而成為潛在的風險。英國法恩伯勒（Farnborough）一名11歲的女童因為愛美想黏假指甲在手上，沒想到指甲膠卻出現化學反應，當場灼傷女童的腿部，造成一塊皮活生生的灼傷成一片白色死皮。

根據英國《太陽報》報導，女童的母親舞蕾（Tasha Wooley）在臉書上發文表示，11歲女兒如同年紀愛美的小女生一樣，試圖想要將甲片用膠水黏上自己的指甲，但沒想到當女童將「Primark假指甲膠」放在腿上方便使用時，濺出了一些，卻直接燒傷了女童的大腿。

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「當時她（女兒）大聲呼救，說她的腿好痛、好燙」舞蕾心疼的表示，聽到孩子大叫之後，發現膠水已經侵蝕掉女童的緊身褲，並且滲透到皮膚上，造成大腿的一塊皮灼傷變成乳白色。當下舞蕾立刻將孩子帶到冷水下面試圖沖洗掉，並且立刻打給救護人員。

目前女童被送到倫敦一間兒童醫院的燒燙傷病房接受治療，Primark的發言人表示，膠水完全符合歐盟安全、質量規範，而女童所使用的膠水將會進一步接受檢驗，看是哪個環節出現問題，方便公司與客戶之間建議良好的賠償方式。

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