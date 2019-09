颶風多利安才襲巴哈馬50死、萬人家園成平地　新熱帶風暴又來

▲巴哈馬皇家警察部隊拿起屍袋。(圖/路透)

颶風多利安(Dorian)先前重創巴哈馬,根據聯合國數據,數萬人因此失去家園。災民還沒有從慘重損失恢復過來,如今熱帶風暴洪柏托(Humberto)當地時間14日下午5時又侵襲巴哈馬阿巴科群島(Great Abaco Island)以北70英里處,最大持續風速每小時50英里。

CBS新聞報導,受到多利安影響,許多巴哈馬社區被夷為平地,災民對於政府的舉措感到失望,尤其在另一場風暴來臨之際;許多人說,他們唯一得到的援助來自外國人,且現階段仍無法使用手機,缺乏電力與水源。新的熱帶風暴洪柏托則預計15日晚間成為颶風,不過國家颶風中心預測,風暴將在佛州沿海轉往東北方向。

Since Humberto formed so far to the east, impact on the Bahamas and the United States will be minuscule when compared to that of Dorian: https://t.co/LMiDEeeH7x pic.twitter.com/0jW6gsq7G3

希格斯(Sinetra Higgs)是當地其中一位居民,心情非常複雜,「如你所見,我們真的不需要另一場颶風,但我們必須準備好。」聯合國祕書長古特瑞斯(António Guterres)14日視察阿巴科群島的災情,他感到非常震驚,從未見過如此嚴重的破壞,對此,聯合國也將與巴哈馬政府進行協調。

BBC報導,多利安摧殘巴哈馬2周後,熱帶低氣壓於13日晚間加強為熱帶風暴洪柏托,帶來大雨及強風,目前正緩慢從巴哈馬向北移動,預計15日晚間或16日早上增強成颶風,屆時可能會帶給美國東南部海岸線、巴哈馬西北部危險的巨浪。

▲警方在現場尋找屍體。(圖/路透)

多利安本月早些時候侵襲巴哈馬,造成至少50人死亡,這個數字可能還會上升。另外,約有1300人失蹤,還有起碼1.5萬人需要避難所、食物以及醫療護理。

美國12日宣布,提供400萬美元的人道主義救援資金給巴哈馬;美國國際開發署說明,資金將用於受災最重要的兩個群島,以便讓災民獲得食物、藥品、水以及住處。

