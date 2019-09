小四童設計「UT大學T」獲採用　官方力挺「熱賣5萬件」

▲小學四年級弟弟自製衣服,卻被同學霸凌、嘲笑。(圖/翻攝自Facebook/Laura Snyder)

美國佛羅里達州的一名小學四年級學生,因想要參加學校所舉辦的「大學顏色日」(College Colors Day)活動,手工做了一件代表田納西州大學(University of Tennessee)的校服,沒想到卻被同學嘲笑、霸凌。學校得知此事後,馬上送給男童一整箱的球衣、帽子、背包等物品,並將他親手設計的衣服做成官方T販賣,目前預售已超過5萬件。

根據外媒報導,住在佛州艾爾塔蒙特泉(Altamonte Springs)的四年級男童,喜歡田納西州大學大表的橘色,所以在白紙上寫下大學的名稱縮寫「UT」,加上校徽後將紙張貼在衣服上,沒想到卻被其他同學捉弄,同桌女童學取笑他身上的T恤圖案,令他感到很難過。

老師史妮德(Laura Snyder)在臉書上PO出這個故事,引起廣大迴響,校方得知後立馬送一大箱的球衣、帽子、背包給男孩,並且將男孩設計的衣服製作成官方T恤,目前已預售超過5萬件,田納西大學儀樂隊也已換上新T恤。

田納西大學指出,「官方校服所有收益都將提供給Stomp Out Bullying反霸凌非營利組織。」此外,男孩也獲得學校提供的「榮譽錄取」,在未來若他想要到該學校念書並達到入學要求,校方將提供他「從2028年秋季開始,連續4年的獎學金。」

