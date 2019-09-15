巴西驚現火龍捲！　「核心高溫1090度」紅色漩渦竄天際

▲網友形容火龍捲就像「惡魔之火」。（圖／翻攝自YouTube「iG」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西亞馬遜熱帶雨林的大火在8月時引起國際關注，也讓8月出席法國G7高峰會的各國領袖同意投入2200萬美元援助，但遭到巴西拒絕。9月10日，巴西傳出的一段「火龍捲」影片再度引起討論，神奇又駭人的影像令不少網友直呼「好可怕」。

綜合新聞網站「NOTISUL」、「globo.com」報導，事件發生在聖埃倫娜德戈阿斯（Santa Helena de Goias）一段公路旁，民眾上傳10日拍下的「火龍捲」畫面，看起來像是「正在燃燒的龍捲風」，火勢約在2小時後撲滅。起火原因疑似是農民焚燒草地樹林，但也有報導指出可能是一旁的油罐車引起的，加上當時強風颳過乾燥大地，便形成特殊的自然現象。

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專家表示「火龍捲」是極為罕見的現象，需在極為特別的氣候條件下才會出現，包括38度以上的高溫、強風和濕度低於8％的極乾燥空氣。火龍捲的結構的確和龍捲風相近，不過核心溫度高達1090度；形成原理為表面溫度超過35度的熱空氣上升遇到通常在0度以下的冷空氣，觸發強烈而快速的氣流運動，進而形成漩渦。

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