強生自稱「浩克」誓言10/31勢必脫歐！　會歐盟前夕再放話

▲ 強生16日將與歐盟執行委員會主席榮科在盧森堡會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國脫歐現況陷入僵局，首相強生（Boris Johnson）14日再度重申率領英國在10月31日脫歐的決心，更把自己形容成漫畫角色「綠巨人浩克」（Incredible Hulk），且英國屆時就會像浩克突破重圍般脫離歐盟。

綜合週日郵報（The Mail on Sunday）、路透社報導，英國議會本月表決通過法案，要求強生若沒有和歐盟達成協議，就必須延後脫歐。對此，強生提到，他將會找到方法規避此一法案。

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「浩克越生氣就越強大」，強生提到，「浩克總是能夠脫身，不論受到多大的束縛，而現在這個國家的狀況就是這樣。我們將在10月31日脫歐。」

事實上，英國國會的態度反覆不定，先是多次否決前任首相梅伊（Theresa May）所提出的脫歐協議草案，如今則是拒絕無協議脫歐，這讓許多贊成脫歐的英國人感到不滿。

強生先前曾說過，希望能和歐盟達成一項不涉及「邊境保障措施」（backstop）的新協議。但時至今日，歐盟在邊境保障措施方面的態度相當堅定，而英國也沒有提出任何替代方案。

不過，強生抱持樂觀態度提到，他有信心16日與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）的會面將取得重大進展，雙方對話正在進行當中。但強生並未透露相關細節。

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