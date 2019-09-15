70歲老夫妻拒聽醫生勸說　「借卵生雙胞胎」2人僵硬躺加護病房插管！

▲印度老夫妻堅持生下雙胞胎。（圖／翻攝自thecount.com下同）

記者陳亭伃／綜合報導

高齡產婦的辛苦非一般人能體會。日前印度一對年過70的老夫妻，不顧醫師、親友的建議，堅持使用捐卵方式與老公的精子結合，本月5日生下一對女雙胞胎，當時老夫妻倆相當開心，過沒幾日就傳出夫妻倆卻相繼進到加護病房。

根據英國《電訊報》報導，74歲的曼嘉亞瑪（Erramatti Mangayamma）和78歲丈夫拉奧（Raja Rao）結婚57年來膝下無子，最終兩人竟想要透過人工方式得到孩子，當時醫療團隊建議，曼嘉亞瑪已經超越「高齡產婦」的歲數，懷孕分娩會提高風險，但兩人能堅持。直到5日剖腹生下一對雙胞胎。

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在女兒們出生時，拉奧還開心的表示，很榮幸成為兩個女孩的父親，但就在不久後，拉奧疑似因為照顧女兒心臟病發緊急送醫，而其實曼嘉亞瑪在分娩小女嬰時，就因為承受不了3小時後中風送進加護病房。醫療團隊表示，1月時曼嘉亞瑪懷孕，大家就已經不確定她是否能順利生下女嬰，沒想到最後仍出現意外。

目前拉奧的這對女兒暫交給親友們照顧，夫妻倆仍在加護病房接受照護治療，中風的妻子也尚未清醒。拉奧在妻子生下孩子時還曾提到，若妻子發生什麼事，都是上天的安排。如今看在親友眼裡不勝唏噓。

▲最後妻子中風、丈夫心臟病發。

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