川普：美國與以色列可能簽「共同防禦條約」　替納坦雅胡造勢

▲川普與以色列總理納坦雅胡通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國總統川普在14日表示，已經與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，討論推動兩國共同防禦條約的可能。由於以色列將在17日舉行大選，川普的作法無疑是在幫納坦雅胡「造勢」，好讓其可以繼續掌權。



川普在推特上表示，「我今日與納坦雅胡總理通電話，討論可能推動美國與以色列之間的共同防禦條約，這會使我們強大的聯盟更加堅定」，並將會在本月以色列選完畢後，於聯合國大會上繼續相關的討論。納坦雅胡也發文感謝川普，他提到，以色列從未在白宮有過這麼棒的朋友，並且期待會晤川普「推動以色列和美國間的歷史性防禦條約」。



由於17日就是以色列的大選，川普在文中也親自提到這個時機點，顯然是想藉此替納坦雅胡拉抬聲勢，試圖讓已在位13年的以色列總理繼續掌權，先前的以色列前夕，川普也承認以色列宣稱擁有戈蘭高地（Golan Heights）主權的主張。

多項民調預測指出，以色列重新舉行的大選將會有激烈競爭，在5個月前的大選中，尼坦雅胡雖宣稱自己是贏家，但一直無法成功籌組聯合政府。

目前在以色列，納坦雅胡領導的「聯合黨」（Likud）與前參謀總長甘茨（Benny Gantz）中間派藍白聯盟（Blue and White）實力相當，甘茨在這次選戰中，主要攻擊納坦雅胡面臨的貪汙指控。

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