60歲穆斯林慶典舞劍「割頸斷頭」！　逾100人前噴血亡…兒子全程目睹

▲60歲穆斯林在穆哈蘭姆月慶典上舞劍,意外斬首自己,圖為印度查謨縣賈姆穆的穆哈蘭姆月哀悼活動。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

印度東部比哈爾邦(Bihar)那爛陀寺(Nalanda)發生一起可怕意外,60歲男子薩伊姆(Mohammed Sayum)參與穆哈蘭姆月(Muharram)的宗教慶典時,上場表演舞劍秀,竟然不小心割到自己的頸部,在幾百名信徒與觀眾面前斷頭噴血,其中還包括兒子費羅茲(Mohammed Feroz)。據悉,他被緊急送往醫院,但因失血過多,仍然宣告不治。

綜合外媒報導,薩伊姆參加「穆哈蘭姆月的哀悼(Mourning of Muharram)」儀式,在數百人面前表演、展示舞劍技巧,但手上武器卻不慎割到脖子,傷口之深如同當場「被斬首」。信徒與禮拜者原本沉浸在節慶的氣氛中,全被突如其來的濺血意外驚嚇,街道頓時陷入一片混亂。

《每日星報》報導,薩伊姆被緊急送往當地醫院,可是由於失血量過多,到院時已經氣絕身亡。他的親生兒子費羅茲(Mohammed Feroz)事後哀痛地向警方表示,他當時也在場,親眼目睹父親意外斬首自己的過程。

根據了解,比哈爾邦警方已經著手調查這一起命案,並將薩伊姆的屍體送往驗屍。

美國媒體《新聞周刊》(Newsweek)報導,穆哈蘭姆月是伊斯蘭曆法中最神聖的月份之一,世界各地的什葉派(Shia)穆斯林會舉辦各種傳統宗教活動,紀念先知海珊.伊本.阿里 (Imam Husayn Ali)殉道死亡,有的地方會發起盛大的遊行,也有人會用自殘的方式哀悼,例如搥胸、鞭打、摑巴掌,也有信徒會遠赴伊拉克卡爾巴拉(Karbala)的聖地朝聖。