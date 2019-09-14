太愛「吃雞」被罵！　25歲成癮男怒弒親父再「斷頭斷腳」分屍

▲ 過度沉迷遊戲已經在印度造成多起悲劇。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度卡纳塔卡邦發生一起遊戲成癮導致的弒父悲劇，一名年輕男子經常因過度沉迷於南韓遊戲開發商藍洞旗下的大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG），與年邁的父親爭執不休，日前發生激烈爭吵，男子竟一氣之下殺害父親，更砍下他的頭部與雙腿。

印度《班加羅爾鏡報》（Bangalore Mirror）9日報導，25歲的拉古維爾（Raghuveer Kumbar）常因太愛玩俗稱「吃雞」的絕地求生，和父親發生爭執。他65歲的父親尚克拉帕（Shankrappa Kumbar）是一名退休警察，經常要求兒子別再玩遊戲，導致兩人不合。

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這對父子8日晚間再度因此大吵，憤怒的拉古維爾便在午夜時殺害尚克拉帕，再將他的頭部及腿部砍下。拉古維爾目前已經被警方逮捕，正接受審問。當地媒體指出，網路遊戲成癮為社會帶來的威脅漸增，越來越多年輕人因禁止被玩遊戲而成為殺手。

此外，印度8月也發生一起青年玩遊戲時意外死亡的悲劇。21歲的迪克西特（Akash Dixit）8月27日晚上告訴母親，玩完遊戲後他就會回家，未料因為一心看著遊戲畫面，不慎跌落池塘溺斃。他的母親直到隔天早上都沒能等到兒子回家，報警後才發現迪克西特已經身亡。

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