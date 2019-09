爸逼穿「滿版情人泳衣」屁上有嘴！ 她恥力超滿站泳池邊…秒變景點

Dad gets daughter swimming cossie with his face on to stop men from looking at her - doesn't have desired effect. https://t.co/4jmN6wG8Fo

人家都說女兒是爸爸的前世情人,所以會特別疼愛跟照顧,想當然爾也不能讓其他男生隨便亂看、搭訕。英國一名爸爸為了讓26的女兒梅根(Megan Echlin)在海邊休息時,能夠不被心懷不軌的男人們注視,竟然訂製了一套放有「自己滿版咧嘴笑臉」的泳衣並要求女兒穿上,以達到保護的目的。

根據《太陽報》報導,來自英國諾丁漢(Nottingham)的梅根先前與家人一同到保加利亞的陽光海灘度假,沒想到爸爸卻突然拿出一個包裹打開,裡頭竟然是一件印著「爸爸咧嘴微笑大頭」的連身泳衣,讓她十分傻眼;在穿上這件恥度極高的泳衣之後,她更意外的發現這並非唯一印著爸爸的臉的單品,連拿在家人手上的馬克杯也是!

不過梅根爸爸的做法似乎沒有達到真正的效果,因為梅根成為游泳池焦點的中心。梅根說,爸爸瘋狂的行徑還不只如此,繼泳裝跟馬克杯之後,還把女兒的臉也印在衣服上,並穿著它到餐廳吃飯,讓大家啼笑皆非。許多人看到這個神奇的畫面後,還紛紛的要求跟父女兩人一起合照。

在渡假勝地收到「如此大份」的禮物之後,梅根表示,她已經等不及在旅行回家後,計畫另一個惡作劇來報復爸爸了!

