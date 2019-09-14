人妻婚後才知「老公想一夫多妻」　淚綁2兒在腰上…徒步跳海尋死！

▲一名母親無法接受老公一夫多妻的想法，腰上綁上兩個孩子跳海尋死。（圖／翻攝自VK下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯保密行政區維柳欽斯克（Вилючинск）日前發生一起母親帶著2名小孩跳海的悲劇。這名母親因為發現結婚不久的老公，竟然有著一夫多妻的夢想，在自尊心崩解的情況下，帶著兩名年幼的孩子緩慢走入大海，但因孩童瘋狂哭喊引來民眾報警，母子三人緊急送醫後，卻只剩下媽媽活下。

根據英國《太陽報》報導，27歲的卡維奇娜（Ekaterina Khavchina）和烏茲別克籍老公結婚後，才驚覺自己只是丈夫的第二任妻子，兩人爆發激烈口角後，卡維奇娜得知對方要的是「一夫多妻」的關係，難過得無法接受。就在案發當天，帶著年幼的兒子Valentin跟女兒Milana到一處海邊。

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▲路人發現可疑的嬰兒車立刻報警。

經過沙灘上散步的民眾發現一輛可疑的嬰兒車，接著從海上不斷傳來孩童的尖叫哭喊聲，於是尋找之下發現卡維奇娜用繩子綁著兩個孩子跳海尋死，隨即立刻報警。

救援人員到場時立刻救起母子三人，但Milana救起時已經沒有生命跡象，Valentin則是經過搶救後仍不治身亡。而卡維奇娜被救回一命，警方表示，等到卡維奇娜狀況好一些將會進行問訊，目前她已經被指控傷害兩名小孩，恐怕將面臨20年的牢獄之災。

卡維奇娜的朋友表示，在卡維奇娜知道丈夫想要一夫多妻的婚姻時，「她非常的絕望，甚至她老公要求另外一名妻子也可以搬進來」而對於最後卡維奇娜在醫院清醒時，得知小孩已經死亡，難過的表示「這世界已經沒有需要我的人了！」