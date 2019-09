吃生蠔險噎到！幸運男下秒狂吐48顆珍珠...嚇傻：都可以做項鍊了

▲珍珠其實是生蠔因潰瘍而產生一種水晶透明物質,把潰瘍包著而生成!(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者王麗琴/綜合報導

加拿大卑詩省(British Columbia)一對夫妻,日前參加朋友的一個晚餐聚會,期間在享用生蠔大餐時,丈夫一口咬下去差點被許多硬硬的東西噎到,隨後他狂吐出珍珠,數量多達48顆,讓大家都嘖嘖稱奇。

據加拿大廣播公司(CBC)報導,艾瑞克(Eric Bourquin)與妻子艾莉絲(Alice Dehen),7日到溫哥華東海岸考特尼(Courtenay)的朋友家作客,期間友人拿出生蠔招待他們,沒想到艾瑞克吃到第三個煎炸生蠔時,突然聽到「卡哧」一聲,於是他一臉不適的停了下來,艾莉絲誤以為他噎到了,趕緊問他怎麼了,隨後艾瑞克便從嘴裡吐出一顆珍珠,之後更連吐了48顆,讓現場的人又驚又喜。

His wife thought he was choking on something. Then, Eric Bourquin started spitting out little pearls. https://t.co/EXQPtusdD1

艾瑞克表示,「我當時只覺得咬到了硬物,吐出來之後,我還以為是我的牙齒掉了,不過仔細一看才發現,竟然是珍珠。雖然我們是住在西岸海邊附近,卻也從來沒經歷過這種事,這麼多都可以做成珍珠項鍊了。」

艾瑞克將珍珠帶回家,他的妻子艾莉絲希望把珍珠串成一條項鍊,或製成耳環與戒指。至於這些珍珠的價值,艾瑞克說他有上網搜尋過,它們並不值錢,不過很有紀念意義。他說,「以後我可以向我們的朋友和家人說這故事」。

在當地經營貝類養殖業已有40年歷史的戈迪(Gordie McLellan)則表示,在生蠔中發現珍珠並非難事,機率是一萬分之一,但是要找到48顆則極為罕見。

The chance of finding a pearl in an oyster is about one in 10,000. This B.C. man found 48 of them — in one oyster. More: https://t.co/uMD76IwV9q pic.twitter.com/9aTqol7aHT

事實上,吃生蠔發現珍珠偶而有所聞,2018年12月初,66歲的里克(Rick Antosh)和朋友相約共進午餐,地點約在美國著名的生蠔餐館「Grand Central Oyster Bar」。他一如往常地點了14.75美元(約台幣454元)的生蠔燉菜套餐,但喝湯喝到一半時,卻覺得好像有硬物在嘴裡滾來滾去。里克原本擔心是不是自己牙齒掉了,吐出來一看,沒想到竟是一顆豌豆大小的珍珠,而這顆珍珠竟價值上看4000美元的珍珠(約台幣12萬元)。