千葉縣15萬戶仍停電！法西強襲吹倒電桿…市區漆黑一片　全面供電要等2周

▲ 東電表示，此次風災造成大量電線桿倒塌。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

今年第15號颱風法西挾帶強風豪雨侵襲日本，但迄今當地仍有許多居民無電可用。根據東京電力公司（TEPCO）最新數據，截至14日當地中午12時30分左右，千葉縣仍有15萬300戶家庭尚未恢復電力。

日本放送協會（NHK）報導，法西颱風一度使得千葉縣有64萬戶家庭斷電，且在無電可用的狀態下，2人疑似因此中暑身亡。

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東京電力公司預估，千葉市、市原市等15個直轄市多數地區的電力會在這2天之內恢復，包括君津市（Kimitsu）、富津市（Futtsu）的其他18個城市可在一周內供電，而鴨川市（Kamogawa）、南房總市（Minamiboso）、立山町（Tateyama）及鋸南町（Kyonan）的電力初估要等到27日才能恢復。

東電表示，此次風災導致大量電線桿倒塌，數量是前所未有的多，且現階段除了修復受損設備的工作之外，電力穩定性確認作業也需要時間，現已請求其他電力公司支援，總共投入約1.6萬人進行搶修。

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