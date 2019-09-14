巴西醫院大火「悶燒成老人煉獄」　11死悲劇…天亮場景惹鼻酸！

▲巴西里約醫院大火11死。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西里約熱內盧一間醫院當地時間13日凌晨發生大火，院內幾乎都會高齡病患，當時也不少正在探視家屬的民眾，在火災發生當下立刻著急想要撤離自己的長輩，現場一片混亂。火勢撲滅後，當局初步估計，共有11名死者命喪火窟。

根據《ABC》新聞網報導，熱內盧的巴迪姆醫院（Badim Hospital ）發生大火，院內約有90名病患陸續被撤出並且送往附近醫院安置，不少病患因為來不及使用擔架，直接使用床與繩子直接吊送出醫院。國家法醫學研究所長格拉薩（Gabriela Graça）表示，大多的病患都有受到吸入性嗆傷，當時許多病房內都佈滿濃煙，根本無從脫逃。

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一名正在探望自己90歲母親的民眾表示，當時醫護人員要求大家待在病房內，並說這樣煙霧就無法進入，火勢也得到控制，但實際上並沒有。最後老母親也因為嗆傷而死亡。另一男子丹尼爾（Daniel Freitas de Brito）也表示自己83歲的母親也在火災中喪生。

▲火勢撲滅後，一片慘狀令人鼻酸。

消防人員到場後，迅速協助疏散病患與家屬，但是因為院內濃煙密布，許多醫療設備反而阻擋了救援。警方發言人多納托表示，火勢撲滅後警消進入調查起火原因，目前確定有11名死者。巴迪姆醫院過去以最先進的設施著名，甚至提倡給病患最好的待遇，如今被大火吞噬。