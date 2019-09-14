前英相卡麥隆狠批強生惡劣！　強調不後悔辦脫歐公投：二次公投仍是選項

▲ 卡麥隆的回憶錄「鄭重聲明」（For The Record，暫譯）將於19日出版。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國2016年舉行脫歐公投，最終以52%對48%走上脫歐這條路。主張留歐的時任英國首相卡麥隆（David Cameron）13日坦言，他不後悔舉辦公投，但也批評現任首相強生（Boris Johnson）、內閣大臣戈夫（Michael Gove）當年公投期間的行徑相當「惡劣」（appallingly）。

綜合泰晤士報（The Times）、BBC報導，卡麥隆於2010年至2016年期間擔任英國首相，但在當年脫歐公投結果出爐後的數小時內，便宣布辭去首相職務。時隔3年，脫歐僵局依舊持續，他把矛頭指向強生的脫歐政策，相當不支持強生強行讓國會休會至10月中旬、撤銷21名倒戈議員的保守黨黨籍的作法，更強調二次公投如今仍是個選項。

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「我不認為可以斷然排除這個選項」，卡麥隆提到，現在的狀況已經陷入困境，必須找到解決方法來突破僵局，且早在公投之前，英國就在「是否續留歐盟」的這件事情上存在分歧，。

卡麥隆坦言，他不認為無協議脫歐會是個好主意，覺得未來脫歐的英國還是可以和歐盟維持朋友、鄰居、夥伴的關係，「我們可能走到這樣的局面，但也希望能夠『快轉』到那一刻，因為現況對（英國）來說是痛苦的。」

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